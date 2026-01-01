Συμβαίνει τώρα:
Τροχαίο με δυο τραυματίες στην Εθνική Οδό στο ύψος της Βαρυμπόμπης στο ρεύμα προς Λαμία
Διεθνή

Κίνα: Άδικος ο φόρος άνθρακα που επέβαλε η ΕΕ – Το Πεκίνο απειλεί με αντίποινα

Η ΕΕ δημοσίευσε νέους κανόνες για τον Μηχανισμό Προσαρμογής των Συνόρων Άνθρακα, που βάζει δασμούς στα προϊόντα με υψηλές εκπομπές όταν εισέρχονται στην Ένωση
Containers
REUTERS / Angela Ponce

«Άδικος» και «μεροληπτικός» χαρακτήρισε τον φόρο άνθρακα στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας σε ανακοίνωσή του σήμερα (1.1.25), δεσμευόμενο να λάβει αντίμετρα για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της χώρας.

Συγκεκριμένα, η ΕΕ δημοσίευσε νέους κανόνες για τον Μηχανισμό Προσαρμογής των Συνόρων Άνθρακα, που βάζει δασμούς στα προϊόντα με υψηλές εκπομπές όταν εισέρχονται στην Ένωση, με τον μηχανισμό να τίθεται σε ισχύ από σήμερα.

Το υπουργείο της Κίνας ανέφερε ότι η ΕΕ έχει ορίσει υπερβολικά υψηλές βασικές τιμές έντασης άνθρακα για τα κινεζικά προϊόντα και σκοπεύει να τις αυξήσει τα επόμενα τρία χρόνια. Τα κριτήρια αναφοράς, που καθορίζουν ουσιαστικά το κόστος άνθρακα για τους εισαγωγείς όταν δεν υπάρχουν επαληθευμένα δεδομένα, δεν αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες συνθήκες ή τη μελλοντική αναπτυξιακή πορεία της Κίνας και «συνιστούν άδικη και μεροληπτική μεταχείριση» εις βάρος της χώρας.

Επιπλέον, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg, το Υπουργείο δήλωσε ότι «θα λάβουμε αποφασιστικά όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε τυχόν αθέμιτους εμπορικούς περιορισμούς», προκειμένου να προστατεύσουμε τα αναπτυξιακά συμφέροντα της Κίνας και να διατηρήσουμε τη σταθερότητα της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Διεθνή
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
301
239
174
156
149
Διεθνή: Περισσότερα άρθρα
Μερτς: Η καθυστέρηση στις μεταρρυθμίσεις κοστίζει σε κάθε Γερμανό – «Καμπανάκι» για μεγάλες αλλαγές το 2026
Στο κείμενο της πρωτοχρονιάτικης ομιλίας του, που δημοσίευσε η Handelsblatt, ο καγκελάριος Μερτς προειδοποιεί ότι οι καθυστερημένες μεταρρυθμίσεις απειλούν την ανάπτυξη, τις συντάξεις και την υγεία
Ο Φρίντριχ Μερτς
Newsit logo
Newsit logo