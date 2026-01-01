Κίνα: Άδικος ο φόρος άνθρακα που επέβαλε η ΕΕ – Το Πεκίνο απειλεί με αντίποινα

«Άδικος» και «μεροληπτικός» χαρακτήρισε τον φόρο άνθρακα στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας σε ανακοίνωσή του σήμερα (1.1.25), δεσμευόμενο να λάβει αντίμετρα για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της χώρας.

Συγκεκριμένα, η ΕΕ δημοσίευσε νέους κανόνες για τον Μηχανισμό Προσαρμογής των Συνόρων Άνθρακα, που βάζει δασμούς στα προϊόντα με υψηλές εκπομπές όταν εισέρχονται στην Ένωση, με τον μηχανισμό να τίθεται σε ισχύ από σήμερα.

Το υπουργείο της Κίνας ανέφερε ότι η ΕΕ έχει ορίσει υπερβολικά υψηλές βασικές τιμές έντασης άνθρακα για τα κινεζικά προϊόντα και σκοπεύει να τις αυξήσει τα επόμενα τρία χρόνια. Τα κριτήρια αναφοράς, που καθορίζουν ουσιαστικά το κόστος άνθρακα για τους εισαγωγείς όταν δεν υπάρχουν επαληθευμένα δεδομένα, δεν αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες συνθήκες ή τη μελλοντική αναπτυξιακή πορεία της Κίνας και «συνιστούν άδικη και μεροληπτική μεταχείριση» εις βάρος της χώρας.

Επιπλέον, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg, το Υπουργείο δήλωσε ότι «θα λάβουμε αποφασιστικά όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε τυχόν αθέμιτους εμπορικούς περιορισμούς», προκειμένου να προστατεύσουμε τα αναπτυξιακά συμφέροντα της Κίνας και να διατηρήσουμε τη σταθερότητα της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού.