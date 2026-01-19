Διεθνή

Κίνα: Απαλλάσσει τις ξένες εταιρείες από φόρο στα έσοδα κινέζικων ομολόγων

Αύξηση 4,5% για την Κίνα το τελευταίο τρίμηνο του 2025, αλλά με επιβράδυνση
Οι ξένες επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να απαλλάσσονται από εταιρικό φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ στα έσοδα από τα ομόλογα της κινεζικής αγοράς, όπως ανακοινώθηκε στις 15 Ιανουαρίου, με φόντο τη θέση της Κίνας ως δεύτερης οικονομίας του κόσμου.

Συγκεκριμένα, το μέτρο για τα κινεζικά ομόλογα θα ισχύει στην Κίνα αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2026 και θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2027, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση.

Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην ενίσχυση του ανοίγματος της κινεζικής αγοράς ομολόγων.
 

Διεθνή
Διεθνή: Περισσότερα άρθρα
ΕΕ και Mercosur υπέγραψαν την ιστορική συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μετά από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων
Η πρόεδρος της Επιτροπής τόνισε ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και τον θεμιτό ανταγωνισμό, οδηγώντας στην κατάργηση δασμών δισεκατομμυρίων ευρώ
Mercosur
Ο Τραμπ ανακοίνωσε νέους δασμούς για 8 ευρωπαϊκές χώρες που δεν «διευκολύνουν» τα σχέδια του στη Γροιλανδία
Από την 1η Φεβρουαρίου, η Δανία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία, η Ολλανδία και η Φινλανδία θα υπόκεινται σε έναν επιπλέον φόρο 10% στα εμπορεύματα που αποστέλλουν στις ΗΠΑ
Ο Τραμπ ανακοίνωσε νέους δασμούς για 8 ευρωπαϊκές χώρες που δεν «διευκολύνουν» τα σχέδια του στη Γροιλανδία
Η πρόταση Τραμπ για πλαφόν στα επιτόκια των πιστωτικών καρτών βάζει στο στόχαστρο τον τραπεζικό κλάδο
Η απροσδόκητη έκκληση του Προέδρου των ΗΠΑ για ανώτατο όριο 10% στα επιτόκια των πιστωτικών καρτών αναστατώνει τις αγορές και θολώνει τις προοπτικές του χρηματοπιστωτικού κλάδου
Businessman holding credit card for online shopping bill on smartphone, positive man shopping online remote payment , smart payment concept individual bank
