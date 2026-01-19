Κίνα: Απαλλάσσει τις ξένες εταιρείες από φόρο στα έσοδα κινέζικων ομολόγων

Οι ξένες επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να απαλλάσσονται από εταιρικό φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ στα έσοδα από τα ομόλογα της κινεζικής αγοράς, όπως ανακοινώθηκε στις 15 Ιανουαρίου, με φόντο τη θέση της Κίνας ως δεύτερης οικονομίας του κόσμου.

Συγκεκριμένα, το μέτρο για τα κινεζικά ομόλογα θα ισχύει στην Κίνα αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2026 και θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2027, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση.

Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην ενίσχυση του ανοίγματος της κινεζικής αγοράς ομολόγων.

