Κίνα: Κρατική «ένεση» ρευστότητας ύψους 55 δισ. δολάρια σε 3 μεγάλες τράπεζες

Η Κίνα σχεδιάζει να ξεκινήσει την ανακεφαλαιοποίηση τριών από τις μεγαλύτερες τράπεζές της τους επόμενους μήνες, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg, σε συνέχεια ενός ευρέος πακέτου μέτρων που παρουσιάστηκε πέρυσι για να στηρίξει την οικονομία που βρίσκεται σε δύσκολη θέση.

Οι αρχές της Κίνας επιδιώκουν να εισφέρουν τουλάχιστον 55 δισ. δολάρια κεφαλαίου ως πρώτη παρτίδα στις Agricultural Bank of China, Bank of Communications και Postal Savings Bank of China. Το σχέδιο, το οποίο θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μόλις στα τέλη Ιουνίου, υπόκειται σε αλλαγές και το ποσό για κάθε τράπεζα εξακολουθεί να τελεί υπό επανεξέταση, δήλωσαν οι πηγές.

Η τραπεζική ρυθμιστική αρχή της Κίνας επισήμανε για πρώτη φορά το σχέδιό της για την αναπλήρωση των βασικών κεφαλαίων της κατηγορίας 1 στους έξι κορυφαίους κρατικούς τραπεζικούς οργανισμούς τον Σεπτέμβριο, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις. Το υπουργείο Οικονομικών δήλωσε αργότερα ότι θα εκδώσει ειδικά κρατικά ομόλογα για να χρηματοδοτήσει τις ενέσεις, οι οποίες θα ενισχύσουν την ικανότητα των τραπεζών να αποκρούουν τους κινδύνους και θα τονώσουν τον δανεισμό.

Συνολικά, η Κίνα θα μπορούσε να εισφέρει έως και 138 δισ. δολάρια σε κεφάλαια στις μεγαλύτερες τράπεζές της, με χρηματοδότηση κυρίως από την έκδοση νέων ειδικών κρατικών ομολόγων, ανέφερε το Bloomberg News πέρυσι.

Η Κίνα ενισχύει την ισχύ του τραπεζικού της συστήματος – παρόλο που οι έξι κορυφαίες έχουν επίπεδα κεφαλαίου που υπερβαίνουν κατά πολύ τις απαιτήσεις – μετά τη θέσπιση μιας σειράς πολιτικών τόνωσης, συμπεριλαμβανομένων ευρέων μειώσεων στα επιτόκια των ενυπόθηκων δανείων και τη μείωση των βασικών επιτοκίων πολιτικής. Οι τράπεζες που επιστρατεύτηκαν για να στηρίξουν την οικονομία τα τελευταία χρόνια, όπως η Agricultural Bank και η Postal Savings, παλεύουν τώρα με χαμηλά περιθώρια κέρδους σε πρωτοφανή επίπεδα ρεκόρ, καταβύθιση κερδών και αύξηση των επισφαλών απαιτήσεων.

Οι κινεζικές τράπεζες συνήθως στηριζόντουσαν στα παρακρατηθέντα κέρδη για να αυξήσουν τα κεφαλαιακά αποθέματα, ενώ ορισμένες προχώρησαν επίσης σε μια ξέφρενη έκδοση χρέους για να επωφεληθούν από τα φθηνότερα επιτόκια στην αγορά ομολόγων. Μια εισφορά κεφαλαίου από το Πεκίνο θα σηματοδοτούσε την πρώτη τέτοια κίνηση από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.