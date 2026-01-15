Διεθνή

Κίνα: Ρεκόρ επενδύσεων 574 δισ. δολαρίων στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας την περίοδο 2026 – 2030

Μέση ετήσια δαπάνη περίπου 117 δισ. δολάρια για τον εκσυγχρονισμό του ηλεκτρικού δικτύου, την ενίσχυση της διαπεριφερειακής μεταφοράς ενέργειας και την ανάπτυξη δικτύων διανομής
Power Transmission Lines With Plexus And Connection Dots
iStock

Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα αναμένεται να φτάσουν οι επενδύσεις της Κίνας στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας την επόμενη πενταετία, καθώς η χώρα επιταχύνει τη μετάβασή της σε καθαρότερες μορφές ενέργειας και ενισχύει τις ενεργειακές της υποδομές.

Σύμφωνα με το Reuters, η State Grid, ο μεγαλύτερος διαχειριστής δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο, σχεδιάζει να επενδύσει περίπου 4 τρισ. γιουάν – ποσό που αντιστοιχεί σε 574 δισ. δολάρια – για την αναβάθμιση και επέκταση του δικτύου στην Κίνα την περίοδο 2026 – 2030.

Η επένδυση αυτή συνιστά αύξηση της τάξης του 40% σε σχέση με την προηγούμενη πενταετία και αντανακλά τη στρατηγική επιλογή της Κίνα να ενισχύσει την αιολική και ηλιακή παραγωγή, με στόχο την κορύφωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έως το 2030.

Σε ετήσια βάση, οι επενδύσεις θα ανέρχονται κατά μέσο όρο στα 800 δισ. γιουάν – 114,7 δισ. δολάρια –  ξεπερνώντας κατά πολύ το προηγούμενο ρεκόρ των 650 δισ. γιουάν που καταγράφηκε το 2025. Το μέγεθος αυτό υπογραμμίζει την κλίμακα του ενεργειακού μετασχηματισμού που επιχειρεί το Πεκίνο.

Ενίσχυση μεταφοράς από Δύση προς Ανατολή

Μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης θα κατευθυνθεί στην ενίσχυση των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τις δυτικές, λιγότερο πυκνοκατοικημένες περιοχές της χώρας προς τα μεγάλα αστικά κέντρα της ανατολικής Κίνας. Οι μεταφορές αυτές βασίζονται σε γραμμές υπερυψηλής τάσης, οι οποίες επιτρέπουν τη μεταφορά ενέργειας σε αποστάσεις χιλιάδων χιλιομέτρων με περιορισμένες απώλειες.

Η State Grid σχεδιάζει να αυξήσει τη διαπεριφερειακή και ενδοπεριφερειακή μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας κατά περίπου 30% σε σύγκριση με τα επίπεδα που καταγράφονταν στα τέλη του 2025.

Δίκτυα διανομής και μικροδίκτυα

Παράλληλα, οι επενδύσεις θα χρησιμοποιηθούν για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων διανομής, τόσο στις μεγάλες πόλεις όσο και σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στη διερεύνηση νέων μοντέλων παραγωγής ενέργειας, όπως τα αυτόνομα συστήματα εκτός δικτύου (off-grid) και τα μικροδίκτυα (microgrids), που θεωρούνται κρίσιμα για την ευστάθεια του συστήματος και την ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών.

Οι κινήσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη φιλοδοξία της Κίνας να διαμορφώσει ένα από τα πιο σύγχρονα και ανθεκτικά ενεργειακά δίκτυα παγκοσμίως, στηρίζοντας τόσο την οικονομική ανάπτυξη όσο και τους κλιματικούς της στόχους.

