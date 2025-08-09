Κίνα: «Βουτιά» στις τιμές παραγωγού τον Ιούλιο – Συνεχίζονται οι αποπληθωριστικές πιέσεις

Οι τιμές παραγωγού στην Κίνα υποχώρησαν περισσότερο από το αναμενόμενο τον Ιούλιο, ενώ οι τιμές καταναλωτή έμειναν αμετάβλητες, υπογραμμίζοντας τον αντίκτυπο της υποτονικής εγχώριας ζήτησης και της επίμονης αβεβαιότητας στο εμπόριο στο κλίμα καταναλωτών και επιχειρήσεων.

Οι τιμές χονδρικής που πουλάνε τα εργοστάσια στην Κίνα μειώνονται για περισσότερο από δύο χρόνια και τα στοιχεία του Σαββάτου (09.08.2025) υποδηλώνουν ότι οι προσπάθειες σε αρχικό στάδιο για την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού τιμών δεν έχουν ακόμη αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα.

Οι αποπληθωριστικές πιέσεις ώθησαν τις κινεζικές αρχές να αντιμετωπίσουν την υπερβάλλουσα παραγωγική ικανότητα σε βασικούς κλάδους. Ωστόσο, ο τελευταίος γύρος βιομηχανικής αναδιάρθρωσης φαίνεται να είναι μια περικομμένη εκδοχή των σαρωτικών μεταρρυθμίσεων από την πλευρά της προσφοράς που ξεκίνησαν πριν από μια δεκαετία και υπήρξαν καθοριστικές για τον τερματισμό μιας αποπληθωριστικής σπείρας.

Ο δείκτης τιμών παραγωγού υποχώρησε 3,6% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Γραφείου Στατιστικής που δημοσιεύθηκαν το Σάββατο, υστερώντας της πρόβλεψης των οικονομολόγων για πτώση 3,3% και ταυτιζόμενος με το σχεδόν διετές χαμηλό που καταγράφηκε τον Ιούνιο.

Ακραία καιρικά φαινόμενα και οι αβεβαιότητες στο παγκόσμιο εμπόριο συνέβαλαν στις μειώσεις τιμών σε ορισμένους κλάδους, δήλωσε σε ανακοίνωση η Ντονγκ Λιτζουάν, επικεφαλής στατιστικολόγος της NBS.

Ωστόσο, σε μηνιαία βάση, ο PPI συρρικνώθηκε κατά 0,2%, βελτίωση σε σχέση με την πτώση 0,4% του Ιουνίου.

Παρά τα στοιχεία, ορισμένοι αναλυτές βλέπουν ενδείξεις χαλάρωσης των αποπληθωριστικών πιέσεων. Ο Σινγκ Ζαοπένγκ, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής για την Κίνα στην ANZ, επεσήμανε βελτιώσεις στον μηνιαίο PPI και στον ετήσιο δομικό CPI.

Προσδοκά ότι τα τρέχοντα μέτρα πολιτικής «anti-involution» – που στοχεύουν στον περιορισμό του άναρχου ανταγωνισμού σε κλάδους όπως τα αυτοκίνητα – θα αρχίσουν να ανεβάζουν τον ετήσιο PPI από τον Αύγουστο.

Παρά ταύτα, άλλοι αναλυτές παραμένουν επιφυλακτικοί, σημειώνοντας ότι χωρίς τόνωση από την πλευρά της ζήτησης ή μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της ευημερίας των πολιτών, τα μέτρα μπορεί να έχουν περιορισμένο αντίκτυπο στην τελική ζήτηση. Μια παρατεταμένη ύφεση στην αγορά κατοικίας και οι εύθραυστες εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ συνεχίζουν επίσης να βαραίνουν την καταναλωτική δαπάνη και τη βιομηχανική δραστηριότητα.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή της Κίνας ήταν αμετάβλητος σε ετήσια βάση τον Ιούλιο, σε σύγκριση με άνοδο 0,1% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της NBS, υπερβαίνοντας την πρόβλεψη δημοσκόπησης του Reuters για πτώση 0,1%.

Ο δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές τροφίμων και καυσίμων, ήταν 0,8% τον Ιούλιο σε ετήσια βάση, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 μηνών. Οι τιμές τροφίμων υποχώρησαν 1,6%, μετά από πτώση 0,3% τον Ιούνιο.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα επιβάρυναν περαιτέρω την οικονομία, με αποπνικτικούς καύσωνες να πλήττουν μεγάλο μέρος της ανατολικής ακτογραμμής της Κίνας τον περασμένο μήνα και πιο έντονες από το συνηθισμένο νεροποντές να μαστιγώνουν τη χώρα, καθώς ο ανατολικοασιατικός μουσώνας «κόλλησε» πάνω από τον βορρά και τον νότο.

Σε μηνιαία βάση, ο ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 0,4%, έναντι πτώσης 0,1% τον Ιούνιο και υπερβαίνοντας τις προβλέψεις για άνοδο 0,3%.

«Παρ’ όλα αυτά, παραμένει ασαφές αν αυτό είναι το τέλος του αποπληθωρισμού στην Κίνα», δήλωσε ο Ζιγουέι Ζανγκ, επικεφαλής οικονομολόγος στην Pinpoint Asset Management.

«Ο κλάδος ακινήτων δεν έχει σταθεροποιηθεί. Η οικονομία εξακολουθεί να στηρίζεται περισσότερο από την εξωτερική ζήτηση παρά από την εγχώρια κατανάλωση. Η αγορά εργασίας παραμένει αδύναμη», πρόσθεσε.