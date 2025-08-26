Κίνδυνο προσφυγής της Γαλλίας στο ΔΝΤ βλέπει ο Υπουργός Οικονομικών, Ερίκ Λομπάρ

Προς νέες πρόωρες βουλευτικές εκλογές ή ακόμα και στο κατώφλι του ΔΝΤ θα μπορούσε να βρεθεί η Γαλλία, σύμφωνα με όσα άφησε να εννοηθούν σήμερα (26.8.25) στελέχη της κυβέρνησης, μετά την ανακοίνωση των κομμάτων της αντιπολίτευσης ότι θα ψηφίσουν υπέρ της απομάκρυνσης του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού και την πτώση των γαλλικών αγορών.

Ο Μπαϊρού έβγαλε το πολιτικό κατεστημένο από τον καλοκαιρινό του λήθαργο τη Δευτέρα (25.8.25) με την απροσδόκητη κίνησή του να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου για το σχέδιό του για την μείωση του δημοσίου χρέους, προκειμένου να αποφευχθεί προσφυγή της Γαλλίας στο ΔΝΤ, σύμφωνα με το Reuters.

Τα κύρια κόμματα της αντιπολίτευσης της χώρας έσπευσαν να καταστήσουν σαφές ότι θα ψήφιζαν εναντίον του και της μειοψηφικής του κυβέρνησης.

«Χρειαζόμαστε έναν διαφορετικό Πρωθυπουργό και, πάνω απ’ όλα, μια διαφορετική πολιτική», έγραψε στο X ο επικεφαλής των Σοσιαλιστών βουλευτών Μπορίς Βαλό. Ο υπουργός Οικονομικών Έρικ Λομπάρντ δήλωσε ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να ελπίζει να καταλήξει σε μια συμφωνία της τελευταίας στιγμής με την αντιπολίτευση, αλλά από την άκρα δεξιά έως τη σκληρή αριστερά, οι ηγέτες των κομμάτων κατέστησαν σαφές ότι αυτό ήταν απίθανο να συμβεί. Ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, της σκληροπυρηνικής αριστεράς France Unbowed, προχώρησε ακόμη περισσότερο, λέγοντας ότι ο ίδιος ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν πρέπει να φύγει.

«Ο Εμανουέλ Μακρόν πρέπει να φύγει. Είναι υπεύθυνος για την κρίση», έγραψε ο Μελανσόν στο X. Ο Μακρόν προκήρυξε πρόωρες εκλογές τον Ιούνιο του περασμένου έτους, οι οποίες, όπως είπε, θα έφερναν «σαφήνεια» – τα ίδια λόγια που χρησιμοποίησε ο Μπαϊρού τη Δευτέρα για να εξηγήσει γιατί διεξήγαγε ψήφο εμπιστοσύνης. Αλλά οι πρόωρες εκλογές του 2024 οδήγησαν μόνο σε ένα πιο κατακερματισμένο κοινοβούλιο, χωρίς να φέρουν καμία σαφήνεια.

Ο δείκτης CAC40 των κορυφαίων γαλλικών ομολόγων μειώθηκε σχεδόν κατά 2% στις πρώτες συναλλαγές την Τρίτη, έχοντας υποχωρήσει κατά 1,6% αργά τη Δευτέρα. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου της Γαλλίας αυξήθηκε κατά περίπου 3 μονάδες βάσης στις πρώτες συναλλαγές, φτάνοντας περίπου στο 3,52%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο. Όταν η απόδοση ενός ομολόγου αυξάνεται, η τιμή του μειώνεται.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Gerald Darmanin, δήλωσε στο France 2 TV ότι, ενώ η κυβέρνηση εξακολουθεί να εργάζεται για την εξεύρεση συμβιβαστικής συμφωνίας, «δεν μπορεί να αποκλείσει» το σενάριο μιας ακόμη δαπανηρής διάλυσης του κοινοβουλίου.

Ο Macron, ο οποίος είναι το μόνο άτομο που μπορεί να διαλύσει το κοινοβούλιο και να προκηρύξει νέες βουλευτικές εκλογές, δεν έχει ακόμη σχολιάσει την κίνηση του Bayrou, αν και το περιβάλλον του Bayrou δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο Macron είχε εγκρίνει το σχέδιο.

Ερωτηθείς για τα σχόλια άλλων πολιτικών ότι μια κατάρρευση της κυβέρνησης Bayrou θα μπορούσε να οδηγήσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να αναγκαστεί να παρέμβει στα οικονομικά της Γαλλίας, ο Lombard απάντησε: «Αυτός είναι ένας κίνδυνος που βρίσκεται μπροστά μας».

«Είναι ένας κίνδυνος που θα θέλαμε να αποφύγουμε, και ένας κίνδυνος που πρέπει να αποφύγουμε, αλλά δεν μπορώ να σας πω ότι αυτός ο κίνδυνος δεν υπάρχει», πρόσθεσε.

Το ΔΝΤ συνήθως προσφέρει οικονομική στήριξη μόνο σε χώρες που βρίσκονται αποκλεισμένες από τις χρηματοπιστωτικές αγορές λόγω σοβαρών δημοσιονομικών κρίσεων, και ακόμη και τότε μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα προβούν σε σοβαρές μεταρρυθμίσεις. Η Γαλλία απέχει πολύ από το να βρεθεί σε αυτή την κατάσταση.