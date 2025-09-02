Κλιμακώνεται η κόντρα ΗΠΑ – Παγκόσμιου Νότου: Τηλεδιάσκεψη κορυφής των BRICS ενάντια στους δασμούς του Τραμπ καλεί ο Λούλα

Τηλεδιάσκεψη κορυφής των BRICS θα συγκαλέσει ο ηγέτης της Βραζιλίας, ο Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα της Βραζιλίας την επόμενη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025 για να συζητήσουν την εμπορική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ (με αιχμή τους δασμούς), σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg.

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος θέλει να συζητήσει όχι μόνο τους εμπορικούς δασμούς που επιβάλλει η κυβέρνηση των ΗΠΑ, αλλά και να συσπειρώσει τους συναδέλφους ηγέτες των μεγάλων χωρών αναδυόμενων αγορών υπέρ της πολυμέρειας, σύμφωνα με το Bloomberg.

Όλοι τους μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς οι λεπτομέρειες της κλήσης δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί επίσημα.

Ο Τραμπ έβαλε τη Βραζιλία στo επίκεντρο του παγκόσμιου εμπορικού πολέμου τον Ιούλιο, απειλώντας να επιβάλει υψηλότερους δασμούς, εκτός εάν το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας σταματήσει αμέσως τη δίκη του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου με την κατηγορία της απόπειρας πραξικοπήματος. Η μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής υπόκειται πλέον σε δασμούς 50%, αν και οι ΗΠΑ έχουν εξαιρέσει εκατοντάδες αγαθά όπως αεροπλάνα και χυμό πορτοκαλιού.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ έχουν ορίσει διαφορετικούς δασμούς για διαφορετικά έθνη BRICS, γεγονός που δυσκολεύει την επίτευξη συμφωνίας σε κοινή δήλωση, σύμφωνα με τους Βραζιλιάνους αξιωματούχους. Επιπλέον, ο Λούλα δεν θέλει η συνάντηση να μετατραπεί σε μια αντι-αμερικανική σύνοδο κορυφής, ανέφεραν.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς η δίκη του Μπολσονάρου ξεκινά σήμερα (2.9.25) και η κυβέρνηση αναμένει ότι ο Τραμπ θα εντείνει τις επιθέσεις του στη Βραζιλία. Οι ΗΠΑ έχουν ήδη ανακαλέσει τη βίζα των δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και έχουν επιβάλει κυρώσεις στον δικαστή που ηγείται της διαδικασίας εναντίον του δεξιού πρώην προέδρου.

Η σύνοδος κορυφής των BRICS θα ακολουθήσει μια κρίσιμη συνάντηση μεταξύ του Προέδρου της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και του Πρωθυπουργού της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι στην Τιαντζίν το Σαββατοκύριακο 30 – 31 Aυγούστου 2025. Ο Ρώσος Βλαντιμίρ Πούτιν συναντήθηκε επίσης με τον Μόντι στην Τιαντζίν τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025 και θα έχει συνομιλίες με τον Σι σήμερα στο Πεκίνο.

Η εγγύτητα του Μόντι με τον Τραμπ είχε θεωρηθεί από ορισμένους εντός των BRICS ως εμπόδιο στην υιοθέτηση μιας ισχυρότερης στάσης κατά των δασμών στη σύνοδο κορυφής των ηγετών τον Ιούλιο. Αλλά οι επιπτώσεις της διαφωνίας Μόντι και Τραμπ ανοίγουν τώρα τον δρόμο για αυτό που θα μπορούσε να είναι μια πιο ουσιαστική απόφαση από τα έθνη BRICS, ανέφεραν οι πηγές.

Ο Τραμπ έχει επίσης απειλήσει να επιβάλει πρόσθετους δασμούς στις χώρες BRICS για τις προσπάθειές τους να μειώσουν την εξάρτησή τους από το δολάριο επεκτείνοντας το εμπόριο σε τοπικά νομίσματα.