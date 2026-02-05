Λαγκάρντ: Η διεθνής αβεβαιότητα, αποτελεί βασικό παράγοντα κινδύνου για την ευρωζώνη

Αυξημένη αβεβαιότητα στην ευρωζώνη, η οποία αποτελεί βασικό παράγοντα κινδύνου διαβλέπει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Κριστίν Λαγκάρντ. Η ίδια παραδέχθηκε ότι οι οικονομικές προοπτικές εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από έντονη αβεβαιότητα, μέσα σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικών εντάσεων και αστάθειας στις διεθνείς εμπορικές πολιτικές.

Η αβεβαιότητα γύρω από τις εμπορικές στρατηγικές σε παγκόσμιο επίπεδο παραμένει σημαντικός παράγοντας κινδύνου για την οικονομική δραστηριότητα, επηρεάζοντας τόσο τις επενδύσεις όσο και το κλίμα εμπιστοσύνης στις αγορές. Όπως ανέφερε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά την ομόφωνη απόφαση του ΔΣ να αφήσει τα βασικά επιτόκια αμετάβλητα για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση «η ευρωζώνη συνεχίζει να αντιμετωπίζει ένα ασταθές περιβάλλον. Η αύξηση της αβεβαιότητας θα μπορούσε να επιβαρύνει τη ζήτηση. Μια επιδείνωση του κλίματος στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές θα μπορούσε επίσης να περιορίσει τη ζήτηση.

Περαιτέρω τριβές στο διεθνές εμπόριο θα μπορούσαν να διαταράξουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες, να μειώσουν τις εξαγωγές και να αποδυναμώσουν την κατανάλωση και τις επενδύσεις. Οι γεωπολιτικές εντάσεις, και ειδικότερα ο αδικαιολόγητος πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, παραμένουν σημαντική πηγή αβεβαιότητας».

Αναφερόμενη στις προοπτικές τού πληθωρισμού, η επικεφαλής της ΕΚΤ επισήμανε ότι εξακολουθούν να είναι πιο αβέβαιες από το συνηθισμένο λόγω του ασταθούς περιβάλλοντος παγκόσμιας πολιτικής. «Ο πληθωρισμός θα μπορούσε να αποδειχθεί χαμηλότερος εάν οι δασμοί μειώσουν τη ζήτηση για εξαγωγές της ζώνης του ευρώ περισσότερο από το αναμενόμενο και εάν χώρες με πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα αυξήσουν περαιτέρω τις εξαγωγές τους προς τη ζώνη του ευρώ.

Επιπλέον, ένα ισχυρότερο ευρώ θα μπορούσε να μειώσει τον πληθωρισμό πέραν των τρεχουσών προσδοκιών. Πιο ασταθείς και απρόθυμες στην ανάληψη κινδύνου χρηματοπιστωτικές αγορές θα μπορούσαν να επιβαρύνουν τη ζήτηση και, ως εκ τούτου, να μειώσουν επίσης τον πληθωρισμό» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αντιθέτως, ο πληθωρισμός θα μπορούσε να αποδειχθεί υψηλότερος εάν υπάρξει μια επίμονη ανοδική μετατόπιση των τιμών της ενέργειας ή εάν οι πιο κατακερματισμένες παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες ωθήσουν προς τα πάνω τις τιμές των εισαγωγών, περιορίσουν την προσφορά κρίσιμων πρώτων υλών και επιτείνουν τους περιορισμούς στην παραγωγική ικανότητα της οικονομίας της ζώνης του ευρώ, επισήμανε η Κριστίν Λαγκάρντ.

Εάν η αύξηση των μισθών επιβραδυνθεί με πιο αργούς ρυθμούς, ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες ενδέχεται να υποχωρήσει αργότερα από το αναμενόμενο, σημείωσε επίσης, ενώ η προγραμματισμένη ενίσχυση των αμυντικών δαπανών και των δαπανών για υποδομές θα μπορούσε επίσης να προκαλέσει άνοδο του πληθωρισμού μεσοπρόθεσμα.