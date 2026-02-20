Λαγκάρντ: Προτεραιότητα το ισχυρό ευρώ, αργότερα οι αποφάσεις για τη θητεία στην ΕΚΤ

Η Κριστίν Λαγκάρντ εκτιμά ότι η ολοκλήρωση της αποστολής της ως προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) θα φτάσει έως το τέλος της θητείας της, όπως δήλωσε σε συνέντευξή της την Πέμπτη (19.2.2026) στη Wall Street Journal, εν μέσω πληροφοριών του Τύπου ότι θα παραιτηθεί πριν από τη λήξη της θητείας της.

Όπως τόνισε η Λαγκάρντ, βασική της αποστολή ως πρόεδρος της ΕΚΤ παραμένει η διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών και του χρηματοπιστωτικού συστήματος, καθώς και «η προστασία του ευρώ, ώστε να παραμένει σταθερό, ισχυρό και κατάλληλο για το μέλλον της Ευρώπης».

Οι δηλώσεις της έρχονται στον απόηχο δημοσιεύματος των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο παραίτησης πριν από τη λήξη της θητείας της τον Οκτώβριο του 2027, ενόψει των γαλλικών προεδρικών εκλογών, ώστε ο απερχόμενος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν να έχει λόγο στην επιλογή του διαδόχου της.

«Όταν κοιτάζω πίσω όλα αυτά τα χρόνια, πιστεύω ότι πετύχαμε πολλά, ότι πέτυχα πολλά», σημείωσε η Λαγκάρντ στη WSJ. «Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι είναι πραγματικά σταθερά και αξιόπιστα. Οπότε η βασική μου εκτίμηση είναι ότι αυτό θα διαρκέσει ως το τέλος της θητείας μου», πρόσθεσε.

Χθες το Reuters μετέδωσε κατ’ αποκλειστικότητα ότι η Λαγκάρντ έστειλε ιδιωτικό μήνυμα προς συναδέλφους της, στο οποίο τους διαβεβαίωνε ότι παραμένει επικεντρωμένη στον ρόλο της επικεφαλής της ΕΚΤ και πρόσθετε ότι θα τους ενημερώσει η ίδια, και όχι ο Τύπος, αν αποφασίσει να αποχωρήσει.

Όπως και με το μήνυμά της, έτσι και με τη συνέντευξή της στη WSJ η Λαγκάρντ επιδιώκει να βάλει τέλος στις εικασίες περί πρόωρης αποχώρησής της από την ΕΚΤ, ωστόσο δεν απέκλεισε εντελώς το ενδεχόμενο. Μάλιστα, αρνήθηκε να σχολιάσει συγκεκριμένα το δημοσίευμα των Financial Times.

Οι επιλογές της Λαγκάρντ

Η Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε στη WSJ ότι το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ είναι «μία από τις πολλές επιλογές» που εξετάζει αφού αποχωρήσει από την ΕΚΤ.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι σχεδιάζει να αποχωρήσει από τη θέση, γεγονός που θα δώσει στον Μακρόν την ευκαιρία να επιλέξει τον διάδοχό του πριν τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών στη χώρα.

Ο Γάλλος πρόεδρος επιλέγει τον κεντρικό τραπεζίτη της χώρας και, ως επικεφαλής της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας στην ευρωζώνη, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την επιλογή του επικεφαλής της ΕΚΤ.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η ηγέτιδα του Εθνικού Συναγερμού Μαρίν Λεπέν ή ο πρόεδρος του κόμματος Ζορντάν Μπαρντελά μπορεί να κερδίσουν στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας.