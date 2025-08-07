Συμβαίνει τώρα:
Λούτνικ: Η Ουάσιγκτον αναμένει έσοδα 50 δισ. δολαρίων τον μήνα από δασμούς

Ο Λούτνικ είπε επίσης ότι η προθεσμία για τη δασμολογική συμφωνία με την Κίνα είναι πιθανό να παραταθεί εκ νέου
Ο Χάουαρντ Λούτνικ
Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λούτνικ / REUTERS / Leah Millis / File Photo

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες οδεύουν προς την είσπραξη εσόδων ύψους 50 δισ. δολαρίων από δασμούς τον μήνα, καθώς τίθενται σε εφαρμογή οι υψηλότεροι φόροι στις εισαγωγές από δεκάδες χώρες», δήλωσε σήμερα (7.8.2025) ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λούτνικ.

«Και μετά θα έχετε τους ημιαγωγούς, τα φαρμακευτικά είδη, θα έχετε κάθε είδους επιπλέον έσοδα από δασμούς να εισρέουν», είπε ο Λούτνικ κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης με το Fox Business Network. Σε ερώτηση που του έγινε εάν η προθεσμία της 12ης Αυγούστου για τη σύναψη μιας δασμολογικής συμφωνίας με την Κίνα θα μπορούσε να παραταθεί εκ νέου, ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου απάντησε πως θα ήταν πιθανό.

«Νομίζω ότι θα το αφήσουμε αυτό στην ομάδα που ασχολείται με το εμπόριο και στον πρόεδρο για να λάβουν αυτές τις αποφάσεις, όμως έχω την αίσθηση ότι θα καταλήξουν σε μία συμφωνία και ότι θα το παρατείνουν αυτό για επιπλέον 90 ημέρες, όμως θα το αφήσω στην ομάδα».

