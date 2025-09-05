Με νέο διάταγμα Τραμπ μειώνονται στο 15% οι δασμοί στα αυτοκίνητα που εισάγονται από την Ιαπωνία

Εκτελεστικό διάταγμα υπέγραψε χθες Πέμπτη (4.9.2025) ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη μείωση των δασμών στα ιαπωνικά αυτοκίνητα, καθώς η Ουάσιγκτον προχωρά στην εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας που διαπραγματεύτηκε με το Τόκιο.

Σύμφωνα με το κείμενο του διατάγματος που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος, τα ιαπωνικά αυτοκίνητα θα υπόκεινται πλέον σε δασμό 15%, αντί του προηγούμενου 27,5%, ενώ το ίδιο όριο θα ισχύει και για πολλές άλλες κατηγορίες προϊόντων.

Το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί νίκη για την Ιαπωνία, αφού ο ειδικός απεσταλμένος της για τους δασμούς μετέβη στην Ουάσιγκτον την Πέμπτη για να πιέσει τον Τραμπ να υπογράψει το διάταγμα — εβδομάδες μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας και από τις δύο πλευρές.

Η απόφαση προσφέρει σημαντική ανακούφιση στον ιαπωνικό κλάδο αυτοκινήτου, ο οποίος απασχολεί περίπου το 8% του εργατικού δυναμικού της χώρας. Οι προηγούμενοι δασμοί 27,5% αποτελούνταν από έναν βασικό συντελεστή 2,5% και έναν πρόσθετο δασμό 25% που είχε επιβάλει η κυβέρνηση Τραμπ ως μέρος της γενικότερης εμπορικής στρατηγικής της.

Με τη νέα συμφωνία, η Ιαπωνία εξασφαλίζει ανάλογη μεταχείριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ήδη απολαμβάνει αντίστοιχο ανώτατο δασμό 15% για πολλά προϊόντα.

Στο περιθώριο της συμφωνίας, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ιαπωνία πρόκειται να πραγματοποιήσει επενδύσεις ύψους 550 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ, με την αμερικανική κυβέρνηση να «επιλέγει» πού θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια αυτά. Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν το 90% των κερδών από τις εν λόγω επενδύσεις, αν και το έγγραφο δεν δίνει λεπτομέρειες. Η ιαπωνική πλευρά σημειώνει ότι πρόκειται κυρίως για δάνεια και κρατικές εγγυήσεις.