Μείωσε κατά 25 μονάδες βάσης τα επιτόκια η Fed

Δεν έκανε την έκπληξη η Fed, ανακοινώνοντας την μείωση των επιτοκίων, την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου.

Μετά από την διήμερη συνάντηση της FOMC, η Fed ανακοίνωσε την μείωση των επιτοκίων δανεισμού κατά 25 μ.β. καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ.

Σε μια ψηφοφορία 11 προς 1 που σηματοδότησε λιγότερες διαφωνίες από ό,τι ανέμενε η Wall Street, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς μείωσε το επιτόκιο αναφοράς της για τη χορήγηση δανείων μίας ημέρας κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας. Η απόφαση τοποθετεί το επιτόκιο χρηματοδότησης μίας ημέρας σε ένα εύρος μεταξύ 4%-4,25%.

Ο νεοδιορισθείς διοικητής Στίβεν Μίραν ήταν ο μόνος από εκείνους που ψήφισαν κατά της κίνησης κατά ένα τέταρτο της μονάδας, υποστηρίζοντας αντ’ αυτού τη μείωση κατά μισή μονάδα.

Οι διοικητές Μισέλ Μπάουμαν και Κρίστοφερ Ουόλερ, που συζητούνται ως πιθανές πρόσθετες διαφωνίες, ψήφισαν αμφότεροι υπέρ της μείωσης κατά 25 μονάδες βάσης.

Όλοι τους διορίστηκαν από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει καλέσει τη Fed να μειώσει όχι απλώς με τις παραδοσιακές κινήσεις των 25 μονάδων βάσης, αλλά να μειώσει το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων γρήγορα και επιθετικά.

Στην ανακοίνωση μετά τη συνεδρίαση, η επιτροπή χαρακτήρισε και πάλι την οικονομική δραστηριότητα ως «μετριοπαθή», αλλά πρόσθεσε ότι «η αύξηση της απασχόλησης έχει επιβραδυνθεί» και σημείωσε ότι ο πληθωρισμός «έχει κινηθεί ανοδικά και παραμένει κάπως αυξημένος».

Η χαμηλότερη αύξηση των θέσεων εργασίας και ο υψηλότερος πληθωρισμός θέτουν σε σύγκρουση τους διπλούς στόχους της Fed για σταθερές τιμές και πλήρη απασχόληση.

«Η αβεβαιότητα σχετικά με τις οικονομικές προοπτικές παραμένει αυξημένη» ανέφερε η δήλωση. «Η Επιτροπή παρακολουθεί με προσοχή τους κινδύνους και για τις δύο πλευρές της διπλής εντολής της και κρίνει ότι οι καθοδικοί κίνδυνοι για την απασχόληση έχουν αυξηθεί».

Μαζί με την απόφαση για το επιτόκιο, οι αξιωματούχοι στο στενά παρακολουθούμενο «dot plot» των ατομικών προσδοκιών τους επισήμαναν δύο ακόμη μειώσεις πριν από το τέλος του έτους. Το plot, ωστόσο, έδειξε μεγάλο βαθμό ανομοιογένειας, με μία κουκκίδα, πιθανώς του Μιράν, να δείχνει συνολικά 1,25 ποσοστιαίες μονάδες σε πρόσθετες μειώσεις φέτος.

Το διάγραμμα γίνεται ανώνυμα, με μία κουκκίδα για κάθε συμμετέχοντα στη συνεδρίαση, αλλά ο Μιράν έχει ταχθεί υπέρ πολύ χαμηλότερων επιτοκίων. Εννέα από τους 19 συμμετέχοντες υπέδειξαν μόνο μία ακόμη μείωση φέτος, ενώ 10 είδαν δύο, γεγονός που θα υποδήλωνε κινήσεις στις συνεδριάσεις του Οκτωβρίου και του Δεκεμβρίου. Ένας αξιωματούχος δεν επιθυμούσε καμία μείωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της Τετάρτης.

Το dot plot υπέδειξε μία μείωση το 2026, σημαντικά πιο αργή από την τρέχουσα τιμολόγηση της αγοράς για τρεις μειώσεις. Οι επενδυτές είχαν τιμολογήσει πλήρως την κίνηση αυτής της εβδομάδας.

Οι αξιωματούχοι υπέδειξαν επίσης άλλη μια μείωση το 2027, καθώς η Fed πλησιάζει το μακροπρόθεσμο ουδέτερο επιτόκιο του 3%. Έξι αξιωματούχοι είδαν το μακροπρόθεσμο επιτόκιο κάτω από το μέσο ουδέτερο επίπεδο.

Οι προβλέψεις που δημοσιεύθηκαν μετά τη συνεδρίαση σχετικά με τις γενικές οικονομικές συνθήκες βλέπουν ελαφρώς ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη από τις προβλέψεις του Ιουνίου, ενώ οι προοπτικές για την ανεργία και τον πληθωρισμό παρέμειναν αμετάβλητες.

Ένα εκπληκτικό επίπεδο πολιτικού δράματος προηγήθηκε της συνεδρίασης, ειδικά για ένα θεσμικό όργανο που γενικά κάνει τις δουλειές του αθόρυβα και με λίγες διαφωνίες.

Πριν από ένα χρόνο, ενάντια σε παρόμοιες ανησυχίες ότι η σταδιακή αύξηση του ποσοστού ανεργίας θα μπορούσε να σηματοδοτεί ευρύτερη αδυναμία, η FOMC ενέκρινε μια γιγαντιαία μείωση κατά μισή μονάδα, η οποία, όπως είπε ο Τραμπ, είχε πολιτικά κίνητρα για να επηρεάσει τις προεδρικές εκλογές υπέρ της Δημοκρατικής αντιπάλου του, Καμάλα Χάρις.

Οι επικρίσεις του Τραμπ προς τη Fed και ο διορισμός του Μιράν έχουν εγείρει ερωτήματα σχετικά με την παραδοσιακή ανεξαρτησία που είχε η κεντρική τράπεζα από την πολιτική επιρροή. Ο Μίραν έχει επίσης επικρίνει ανοιχτά τον πρόεδρο Τζερόμ Πάουελ και τους συναδέλφους του και γενικά θεωρείται πιστή ψήφος στον πρόεδρο και την επιθυμία του για σημαντικά χαμηλότερα επιτόκια.

Ο πρόεδρος έχει πει ότι τα χαμηλότερα επιτόκια είναι απαραίτητα για να ενισχυθεί η θνησιγενής αγορά κατοικίας και να μειωθεί το κόστος χρηματοδότησης του κρατικού χρέους.

Υπήρξε ένα επιπλέον επίπεδο πολιτικής ίντριγκας αυτή την εβδομάδα, καθώς ένα δικαστήριο εμπόδισε τον Τραμπ να απομακρύνει την κυβερνήτη Λίζα Κουκ, διορισμένη υπό τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Ο Λευκός Οίκος κατηγόρησε την Κουκ για απάτη με ενυπόθηκα δάνεια με ομοσπονδιακή στήριξη που έλαβε για σπίτια που αγόρασε, αν και δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Η Κουκ ήταν μεταξύ εκείνων που συντάχθηκαν με την πλειοψηφία και ψήφισαν υπέρ της κίνησης κατά ένα τέταρτο της μονάδας.

Τα πρόσφατα μηνύματα έχουν δείξει ότι η οικονομική ανάπτυξη παραμένει σταθερή και οι καταναλωτικές δαπάνες υπερβαίνουν τις προβλέψεις, αν και η αγορά εργασίας αποτελεί σημείο διαφωνίας.

Στο μέτωπο της απασχόλησης, το ποσοστό ανεργίας έφτασε το 4,3% τον Αύγουστο, που εξακολουθεί να είναι σχετικά ήμερο με βάση τα ιστορικά πρότυπα, αλλά το υψηλότερο από τον Οκτώβριο του 2021. Η δημιουργία θέσεων εργασίας έχει παραμείνει στάσιμη φέτος, και μια πρόσφατη ενημέρωση από το Γραφείο Στατιστικής Εργασίας έδειξε ότι η οικονομία δημιούργησε σχεδόν ένα εκατομμύριο λιγότερες θέσεις εργασίας από ό,τι είχε αρχικά αναφερθεί κατά τη δωδεκάμηνη περίοδο πριν από τον Μάρτιο του 2025.

Ο διοικητής Ουόλερ ειδικότερα έχει εκφράσει την ανησυχία ότι η Fed θα πρέπει να χαλαρώσει την πολιτική της τώρα για να προλάβει μελλοντικά ζητήματα στην αγορά εργασίας. Το όνομά του έχει επίσης βρεθεί στο προσκήνιο ως πιθανός αντικαταστάτης του Πάουελ, η θητεία του οποίου λήγει τον Μάιο του 2026.