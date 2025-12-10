Μείωση των επιτοκίων δανεισμού ανακοίνωσε η Fed – Η τρίτη μέσα στο 2025 αλλά προμηνύεται πιο δύσκολη η συνέχεια

Σε νέα μείωση των βασικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης προχώρησε η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), αμέσως μετά τη διήμερη συνεδρίαση.

Με την σημερινή (10.12.2025) της κίνηση η Fed διαμόρφωσε το εύρος του ομοσπονδιακού επιτοκίου στο 3,50% – 3,75%. Η κίνηση ήταν σε μεγάλο βαθμό προεξοφλημένη από τις αγορές, και ενόψει της αποψινής μείωσης οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων πήραν την ανιούσα.

H Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) της Fed εμφανίστηκε διχασμένη ως προς τις προτεραιότητές της και αν και μείωσε το βασικό επιτόκιο σηματοδότησε έναν πιο δύσκολο δρόμο για περαιτέρω μειώσεις.

Ωστόσο, η μείωση προκάλεσε ανησυχίες για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η πολιτική από εδώ και πέρα και συνοδεύτηκε από «όχι» ψήφους από τρία μέλη, κάτι που δεν είχε συμβεί από τον Σεπτέμβριο του 2019.

Η ψηφοφορία με 9-3 ψήφους χαρακτήριστηκε και πάλι από διαφωνίες – ο κυβερνήτης Stephen Miran τάχθηκε υπέρ μιας πιο απότομης μείωσης κατά μισό σημείο, ενώ οι περιφερειακοί πρόεδροι Jeffrey Schmid του Κάνσας Σίτι και Austan Goolsbee του Σικάγου τάχθηκαν υπέρ της διατήρησης της στάσης.

Αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη αρνητική ψήφος του Miran, ο οποίος αποχωρεί από τη Fed τον Ιανουάριο, και η δεύτερη συνεχόμενη του Schmid. Η προηγούμενη συνεδρίαση με τρεις διαφωνίες χαρακτηρίστηκε επίσης από διαίρεση 2-1 μεταξύ των μελών που ήταν διχασμένα μεταξύ της ανάγκης για αυστηρότερη και χαλαρότερη νομισματική πολιτική.

Η ανακοίνωση για τα επιτόκια μετά τη συνεδρίαση επαναχρησιμοποίησε τη γλώσσα της συνεδρίασης της FOMC πριν από ένα χρόνο.

«Κατά την εξέταση του εύρους και του χρονοδιαγράμματος των πρόσθετων προσαρμογών στο εύρος-στόχο για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων, η Επιτροπή θα αξιολογήσει προσεκτικά τα εισερχόμενα δεδομένα, τις εξελίξεις στις προοπτικές και την ισορροπία των κινδύνων», ανέφερε η δήλωση.

Όταν η γλώσσα αυτή χρησιμοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, σηματοδότησε ότι η επιτροπή πιθανότατα είχε ολοκληρώσει τις μειώσεις για την ώρα. Η FOMC δεν ενέκρινε καμία μείωση μέχρι τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Με την τρίτη συνεχόμενη μείωση να έχει πλέον καταγραφεί, το ενδιαφέρον στρέφεται στο πού θα κατευθυνθεί η FOMC από εδώ και πέρα, με μόνο περιθώριο για περαιτέρω μειώσεις.

Το «dot plot» των προσδοκιών των μεμονωμένων αξιωματούχων για τα επιτόκια, το οποίο παρακολουθείται στενά, έδειξε μόνο μία μείωση το 2026 και μία άλλη το 2027, πριν το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων φτάσει σε έναν μακροπρόθεσμο στόχο γύρω στο 3%. Αυτές οι προβλέψεις παρέμειναν αμετάβλητες από την ενημέρωση του Σεπτεμβρίου, αλλά το διάγραμμα αντανακλούσε διαιρέσεις εντός της επιτροπής σχετικά με την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουν τα επιτόκια.

Μαζί με τις δύο «αρνητικές» ψήφους για τη μείωση των επιτοκίων, τέσσερις άλλοι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου κατέγραψαν «ήπιες διαφωνίες», υποδηλώνοντας ότι δεν συμφώνησαν με την απόφαση. Επτά αξιωματούχοι δήλωσαν επίσης ότι δεν επιθυμούν μειώσεις το επόμενο έτος. Στις συνεδριάσεις της FOMC συμμετέχουν 19 κυβερνήτες και περιφερειακοί πρόεδροι, 12 από τους οποίους έχουν δικαίωμα ψήφου.

Όσον αφορά την οικονομία, η επιτροπή αναθεώρησε προς τα πάνω τη συλλογική της εκτίμηση για το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν για το 2026, αυξάνοντας την πρόβλεψή της για τον Σεπτέμβριο κατά μισό εκατοστιαίο σημείο στο 2,3%. Η επιτροπή εξακολουθεί να αναμένει ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει πάνω από τον στόχο του 2% μέχρι το 2028.

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, οι τιμές παραμένουν σταθερά υψηλές, με τον προτιμώμενο δείκτη της Fed να τοποθετεί τον ετήσιο ρυθμό στο 2,8% τον Σεπτέμβριο, τον πιο πρόσφατο μήνα για τον οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Αν και αυτό απέχει σημαντικά από τα υψηλά επίπεδα πριν από μερικά χρόνια, εξακολουθεί να είναι πολύ πάνω από τον στόχο του 2% της κεντρικής τράπεζας.

Εκτός από την απόφαση για τα επιτόκια, η Fed ανακοίνωσε επίσης ότι θα ξαναρχίσει να αγοράζει κρατικά ομόλογα, σε συνέχεια της ανακοίνωσης από τη συνεδρίαση του Οκτωβρίου ότι θα σταματήσει τη μείωση του ισολογισμού της αυτό το μήνα. Η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω ανησυχιών για πιέσεις στις αγορές διανυκτερεύουσας χρηματοδότησης.

Η κεντρική τράπεζα θα ξεκινήσει αγοράζοντας 40 δισεκατομμύρια δολάρια σε κρατικά ομόλογα από την Παρασκευή. Από εκεί και πέρα, οι αγορές αναμένεται να «παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για μερικούς μήνες» και στη συνέχεια πιθανότατα θα «μειωθούν σημαντικά».