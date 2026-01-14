Μερτς: Η ΕΕ ενέκρινε το γερμανικό σχέδιο για νέα εργοστάσια φυσικού αερίου

Η Γερμανία έλαβε το πολυαναμενόμενο πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να προχωρήσει με ένα σχέδιο επιδότησης νέων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι η είδηση από την Κομισιόν – το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ – έφτασε στην κυβέρνησή του «σήμερα το πρωί στο Βερολίνο», προσθέτοντας ότι μπορεί επίσης να προχωρήσει ένα πακέτο 12 δισ. ευρώ (14 δισ. δολάρια) για τη μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για τη βιομηχανία της χώρας που αντιμετωπίζει δυσκολίες. Το σχέδιο απαιτούσε την έγκριση της ΕΕ, επειδή περιλαμβάνει μεγάλες κρατικές επιδοτήσεις, δήλωσε σε εκδήλωση στο Halle της Σαξονίας-Άνχαλτ.

Η κυβέρνηση του Μερτς σκοπεύει να προκηρύξει διαγωνισμό για την κατασκευή νέων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση φυσικού αερίου ισχύος 8 γιγαβάτ φέτος, με στόχο να τεθούν σε λειτουργία έως το 2031. Άλλα 4 γιγαβάτ ισχύος προβλέπονται για πηγές ενέργειας με χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ή σταθμούς φυσικού αερίου που μπορούν να μεταβούν πιο γρήγορα στο υδρογόνο.

Η χώρα – η οποία έκλεισε τους τελευταίους πυρηνικούς σταθμούς της πριν από σχεδόν 3 χρόνια και στοχεύει στη σταδιακή κατάργηση του άνθρακα – χρειάζεται ευέλικτες πηγές ενέργειας, όπως σταθμούς φυσικού αερίου, για τις περιόδους που δεν υπάρχει άνεμος και ήλιος.

Ο Μερτς δήλωσε σχετικά με τις μειώσεις των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για τη βιομηχανία ότι «η Κομισιόν θα εγκρίνει επίσης τον συνδυασμό διαφόρων επιλογών». Οι εταιρείες θα μπορούν να λάβουν στήριξη από δύο μέσα: ένα μέτρο ανακούφισης ύψους 7,5 δισ. ευρώ για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και ένα υπάρχον πρόγραμμα ύψους 4,5 δισ. ευρώ για την επιστροφή του κόστους των δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα, το οποίο θα επεκταθεί σε μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων.

Αυτό θα βοηθήσει τις μεγάλες ενεργοβόρες εταιρείες, όπως οι παραγωγοί χάλυβα, οι οποίες επρόκειτο να εξαιρούνται από την πρώτη επιδότηση, καθώς ήδη λαμβάνουν τη δεύτερη. Η ΕΕ έχει ως πολιτική να περιορίζει τις υπερβολικές επιδοτήσεις από τα κράτη μέλη, προκειμένου να αποφεύγονται στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και να δημιουργούνται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού εντός της Ένωσης.