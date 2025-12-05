Συμβαίνει τώρα:
Μόντι και Πούτιν συζητούν για δεύτερο ρωσικό πυρηνικό εργοστάσιο στην Ινδία

Η Ινδία με τη Ρωσία συζήτησαν την πιθανότητα κατασκευής ενός δεύτερου πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής με αντιδραστήρες ρωσικού σχεδιασμού
Grigory Sysoyev
Grigory Sysoyev / REUTERS

Την επέκταση της συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας συζήτησαν η Ινδία και η Ρωσία κατά τη διάρκεια της πρώτης επίσημης επίσκεψης του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ινδία – από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Συγκεκριμένα, η Ινδία με τη Ρωσία συζήτησαν την πιθανότητα κατασκευής ενός δεύτερου πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής με αντιδραστήρες ρωσικού σχεδιασμού, με την ινδική πλευρά να δεσμεύεται να διαθέσει μια τοποθεσία για το έργο, σύμφωνα με κοινή δήλωση που εκδόθηκε την Παρασκευή (5.12.25).

Οι συμφωνίες έρχονται εν μέσω συνεχιζόμενων κοινοβουλευτικών συζητήσεων που επιδιώκουν μεταρρυθμίσεις που θα ανοίξουν την αγορά σε ιδιωτικούς φορείς εκμετάλλευσης πυρηνικής ενέργειας, οι οποίοι μέχρι σήμερα αποτελούσαν μονοπώλιο της κρατικής Nuclear Power of India, σύμφωνα με το Bloomberg.

Οι προτεινόμενες αλλαγές στοχεύουν στη χαλάρωση του ισχύοντος καθεστώτος ευθύνης του τομέα, το οποίο εκθέτει τους προμηθευτές σε αξιώσεις αποζημίωσης και νομικές αγωγές – μαζί με τον φορέα εκμετάλλευσης. Ενώ οι παγκόσμιες συμβάσεις περιορίζουν την ευθύνη στους φορείς εκμετάλλευσης σταθμών, η νομοθεσία της Ινδίας έχει παρεμποδίσει έργα κατασκευαστών αντιδραστήρων όπως η General Electric, η Westinghouse Electric και η Electricite de France.

Διεθνή
