Νέο ρεκόρ στις παγκόσμιες πωλήσεις όπλων – Αυξήθηκαν κατά 5,9% το 2024

Υπό το φως των πολλαπλών συγκρούσεων που μαίνονται σε διάφορα μέτωπα, η διεθνής βιομηχανία όπλων σημειώνει νέο ιστορικό ρεκόρ εσόδων. Η κλιμακούμενη απειλή από τη Ρωσία, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η συνεχιζόμενη αιματοχυσία στη Λωρίδα της Γάζας ενίσχυσαν περαιτέρω τη ζήτηση για στρατιωτικό εξοπλισμό.

Σύμφωνα με νέα έκθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου Έρευνας για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI), οι 100 μεγαλύτεροι κατασκευαστές όπλων παγκοσμίως αύξησαν τα έσοδά τους από πωλήσεις οπλισμού και στρατιωτικών υπηρεσιών κατά 5,9% το 2024, φθάνοντας τα 586 δισ. ευρώ (679 δισ. δολάρια) – το υψηλότερο ποσό που έχει καταγραφεί ποτέ.

Οι ερευνητές για την ειρήνη αναφέρουν ότι η ζήτηση για όπλα καθοδηγήθηκε από τους πολέμους στην Ουκρανία και τη Λωρίδα της Γάζας, τις γεωπολιτικές εντάσεις τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, και τις συνεχώς αυξανόμενες στρατιωτικές δαπάνες. Πολλοί παραγωγοί έχουν επεκτείνει τις γραμμές παραγωγής τους, έχουν διευρύνει τις εγκαταστάσεις τους, έχουν ιδρύσει θυγατρικές ή έχουν αποκτήσει άλλες εταιρείες.

Οι ΗΠΑ παραμένουν ο απόλυτος ηγέτης της βιομηχανίας: 39 από τις 100 μεγαλύτερες αμυντικές εταιρείες στον κόσμο έχουν την έδρα τους εκεί, συμπεριλαμβανομένης της αδιαμφισβήτητης ηγέτιδας Lockheed Martin, καθώς και των RTX και Northrop. Η Grumman κατατάσσεται δεύτερη και τρίτη στην κατάταξη του SIPRI. Συνολικά, οι 39 αμερικανικές εταιρείες κατέγραψαν αύξηση 3,8% και έφτασαν πωλήσεις 334 δισ. δολαρίων – σχεδόν το μισό των παγκόσμιων εσόδων του κλάδου.

Στην κορυφαία εκατοντάδα εμφανίζεται για πρώτη φορά και η αμερικανική διαστημική εταιρεία SpaceX (στην 77η θέση), ιδιοκτησίας του Ίλον Μασκ: σύμφωνα με το SIPRI, τα έσοδά της από τον τομέα της άμυνας υπερδιπλασιάστηκαν μέσα σε έναν χρόνο, αγγίζοντας τα 1,8 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την Handelsblatt.

Αβεβαιότητες γύρω από βασικά συστήματα όπλων των ΗΠΑ

Παρά την κυριαρχία τους, οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην παραγωγή οπλικών συστημάτων. Το ινστιτούτο SIPRI επισημαίνει καθυστερήσεις και υπερβάσεις κόστους στην ανάπτυξη κρίσιμων προγραμμάτων, όπως το μαχητικό F-35, τα υποβρύχια κλάσης Columbia και ο διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος Sentinel. Οι καθυστερήσεις αυτές δημιουργούν αβεβαιότητα ως προς τον χρόνο παράδοσης και επιχειρησιακής ένταξης νέων συστημάτων, αλλά και των αναβαθμίσεων για τα ήδη υπάρχοντα.

Στην Ευρώπη (εκτός Ρωσίας), οι 26 εισηγμένες εταιρείες όπλων σημείωσαν εντυπωσιακή άνοδο, με τα συνολικά τους έσοδα να αυξάνονται κατά 13% και να φτάνουν τα 151 δισ. δολάρια. «Η αύξηση αυτή συνδέεται άμεσα με τη ζήτηση που προέκυψε από τον πόλεμο στην Ουκρανία και την αντιληπτή απειλή από τη Ρωσία», αναφέρει το SIPRI.

Οι τέσσερις γερμανικές εταιρείες που περιλαμβάνονται στην έκθεση κατέγραψαν συνολικά εντυπωσιακή άνοδο εσόδων κατά 36%, φθάνοντας τα 14,9 δισ. δολάρια. Όπως επισημαίνει το SIPRI, η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην ενισχυμένη ζήτηση για επίγεια συστήματα αεράμυνας, πυρομαχικά και τεθωρακισμένα οχήματα, σε ένα περιβάλλον που καθορίζεται από την αναδυόμενη ρωσική απειλή.

Τη μεγαλύτερη ώθηση σημείωσε η Rheinmetall, η μεγαλύτερη γερμανική εταιρεία όπλων, η οποία κατέγραψε εντυπωσιακή αύξηση 47% και έφθασε τα 8,2 δισ. δολάρια σε έσοδα. Το άλμα αυτό ανέβασε τον όμιλο έξι θέσεις στην κατάταξη, τοποθετώντας τον πλέον στην 20ή θέση. Θετικές επιδόσεις παρουσίασαν επίσης η ThyssenKrupp (61η), η Hensoldt (62η) και η Diehl (67η), οι οποίες πέτυχαν όλες διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης και κέρδισαν αντίστοιχα θέσεις στη λίστα.

Οι ρωσικοί γίγαντες όπλων αναπτύσσονται σημαντικά

Ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας επηρεάζει επίσης τα στοιχεία των εταιρειών όπλων και στις δύο χώρες: Σύμφωνα με την έκθεση, η ουκρανική εταιρεία JSC Ukrainian Defense Industry αύξησε τις πωλήσεις όπλων της κατά 41% στα 3 δισ. δολάρια.

Οι δύο ρωσικές εταιρείες, η Rostec και η United Shipbuilding Corporation, σημείωσαν μαζί αύξηση 23% στις εξαγωγές τους, φτάνοντας τα 31,2 δισ. δολάρια – παρόλο που οι διεθνείς κυρώσεις οδήγησαν σε ελλείψεις ορισμένων αμυντικών εξαρτημάτων. Σύμφωνα με το SIPRI, η ίδια η ζήτηση του ρωσικού στρατού υπερκάλυψε τις απώλειες από τη μείωση των εξαγωγών όπλων.

Και ο πόλεμος της Γάζας; Η στρατιωτική δράση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας συνέβαλε, αφενός, στην αύξηση των πωλήσεων των τριών ισραηλινών εταιρειών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, οι οποίες συνολικά κατέγραψαν αύξηση 16% στα 16,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Από την άλλη πλευρά, το παγκόσμιο ενδιαφέρον για προηγμένο ισραηλινό στρατιωτικό εξοπλισμό δεν μειώθηκε σχεδόν καθόλου – παρά την αυξανόμενη διεθνή κριτική για τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα. Μάλιστα, αρκετές χώρες υπέβαλαν νέες παραγγελίες σε ισραηλινές εταιρείες το 2024, σημείωσε η ειδικός του SIPRI, Σουμπάιντα Καρίμ.

Εν τω μεταξύ, το SIPRI προειδοποιεί για αυξανόμενες προκλήσεις στην προμήθεια υλικών που απαιτούνται για την παραγωγή όπλων, καθώς η Ευρώπη συνεχίζει τις προσπάθειες επανεξοπλισμού της. Η ερευνήτρια του SIPRI, Jade Guiberteau Ricard, πιστεύει ότι η εξάρτηση από κρίσιμα ορυκτά, ειδικότερα, είναι πιθανό να περιπλέξει τα ευρωπαϊκά σχέδια επανεξοπλισμού. Η Ευρώπη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις προμήθειες τέτοιων ορυκτών από την Κίνα, η οποία κατέχει ουσιαστικά το μονοπώλιο στα στοιχεία σπανίων γαιών.

Προβλήματα για τους Κινέζους κατασκευαστές όπλων

Οι Κινέζοι κατασκευαστές όπλων, αντίθετα με την ανοδική τάση που καταγράφεται σε άλλες περιοχές, βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα. «Μια σειρά από καταγγελίες για διαφθορά στις κινεζικές προμήθειες όπλων έχουν οδηγήσει σε αναβολή ή ακόμη και ακύρωση σημαντικών συμβάσεων το 2024», εξηγεί η Nan Tian, ειδικός του SIPRI.

Ως αποτέλεσμα, οι κινεζικές πωλήσεις όπλων κατέρρευσαν κατά 10%. Η πτώση αυτή υπερίσχυσε των αυξήσεων που σημειώθηκαν σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα, με συνέπεια οι συνολικές πωλήσεις στην περιοχή Ασίας – Ειρηνικού να μειωθούν κατά 1,2%, στα 130 δισ. δολάρια – καθιστώντας την τη μοναδική περιοχή παγκοσμίως με αρνητικό πρόσημο.

Η Ευρώπη αναδεικνύεται σε νέο επίκεντρο επανεξοπλισμού

Σχολιάζοντας τα στοιχεία του SIPRI, η Greenpeace επισημαίνει ότι η παραγωγή όπλων μετατοπίζεται με ταχείς ρυθμούς προς την Ευρώπη. Ενώ οι αμερικανικές εταιρείες καταγράφουν μόνο ήπιες αυξήσεις και οι κινεζικές ακόμη και πτώση, τα ευρωπαϊκά έσοδα έχουν «σχεδόν εκτοξευθεί», όπως δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο ειδικός αφοπλισμού της οργάνωσης, Alexander Lurz. «Η Ευρώπη γίνεται ολοένα και περισσότερο ένα hotspot για τον παγκόσμιο επανεξοπλισμό», τονίζει ο ίδιος.

Το ρεκόρ στις παγκόσμιες πωλήσεις όπλων δείχνει ότι η διεθνής κοινότητα επιταχύνει προς τη λάθος κατεύθυνση. «Σίγουρα δεν επιτυγχάνεται έτσι η ασφάλεια και η ειρήνη», συνέχισε ο Lurz.

Η βάση δεδομένων παγκόσμιων πωλήσεων όπλων του SIPRI λειτουργεί από το 1989, ενώ από το 2015 περιλαμβάνει και στοιχεία για κινεζικές εταιρείες. Το ινστιτούτο καταγράφει όλες τις πωλήσεις βαρέων οπλικών συστημάτων και στρατιωτικών υπηρεσιών προς εγχώριους και διεθνείς στρατιωτικούς πελάτες.