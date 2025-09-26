Nέους δασμούς 100% στα φάρμακα με πατέντα σχεδιάζει ο Τραμπ από 1η Οκτωβρίου

Νέο γύρο δασμών ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ συμπεριλαμβανομένου ενός δασμού 100% σε επώνυμα ή κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας φαρμακευτικά προϊόντα από την 1η Οκτωβρίου 2025, εκτός εάν μια εταιρεία κατασκευάζει εργοστάσιο παραγωγής στην Αμερική.

Δεν θα επιβληθούν δασμοί στις εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων εάν οι εταιρείες έχουν ξεκινήσει την κατασκευή ενός εργοστασίου παραγωγής στις ΗΠΑ ή εάν ένα τέτοιο εργοστάσιο βρίσκεται υπό κατασκευή, έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025.

«Από την 1η Οκτωβρίου 2025, θα επιβάλλουμε δασμό 100% σε οποιοδήποτε επώνυμο ή κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας φαρμακευτικό προϊόν, εκτός εάν μια εταιρεία ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΙ το εργοστάσιο παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων της στην Αμερική», έγραψε ο Τραμπ. «Επομένως, δεν θα υπάρχει δασμός σε αυτά τα φαρμακευτικά προϊόντα εάν η κατασκευή έχει ξεκινήσει».

Η ανακοίνωση του Τραμπ ήταν μία από τις πολλές σχετικά με νέους δασμούς που επικεντρώνονται στη βιομηχανία και πρόκειται να ξεκινήσουν την επόμενη Τετάρτη. Τα εισαγόμενα βαρέα φορτηγά θα υπόκεινται σε δασμό 25%, τα ντουλάπια κουζίνας και τα μπάνια θα επιβαρύνονται με δασμό 50%, ενώ οι εισαγωγές ταπετσαρισμένων επίπλων θα φορολογούνται με 30%.

Συνολικά, οι κινήσεις αυτές συνιστούν μια ταχεία επέκταση του δασμολογικού καθεστώτος του Τραμπ, το οποίο άρχισε να θεσπίζει λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Αυτό έρχεται σε μια εποχή που ο πρόεδρος έχει ασκήσει τις εκτελεστικές του εξουσίες όπως κανένας από τους σύγχρονους προκατόχους του. Ακριβώς όπως ο Τραμπ δημοσιοποίησε τους δασμούς, ο πρώην διευθυντής του FBI Τζέιμς Κόμεϊ – ένας μακροχρόνιος πολιτικός εχθρός του Τραμπ – κατηγορήθηκε για ψευδορκία υπό την έντονη πίεση του προέδρου.

Οι ασιατικές μετοχές υποχώρησαν μετά την είδηση ​​των δασμών, με τις μετοχές στην Ιαπωνία, την Αυστραλία και τη Νότια Κορέα να ανοίγουν όλες χαμηλότερα, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 μείωσαν τα προηγούμενα κέρδη. Οι ασιατικές φαρμακευτικές μετοχές υποχώρησαν.

«Ο Τραμπ δεν πρόκειται ποτέ να τελειώσει με τους δασμούς», δήλωσε η Ντέμπορα Έλμς, επικεφαλής εμπορικής πολιτικής στο Ίδρυμα Hinrich, στην τηλεόραση του Bloomberg. «Πρόκειται για μια απίστευτη, εκπληκτική επέκταση της δασμολογικής κάλυψης που θα επηρεάσει τους πάντες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των χωρών που πίστευαν ότι έχουν μια συμφωνία στο πλαίσιο αυτών των αμοιβαίων δασμών που δεν καλύπτονται από αυτές τις νέες εφαρμογές ανά τομέα».

Οι αναρτήσεις δεν παρείχαν περαιτέρω λεπτομέρειες. Το φαρμακευτικό σχέδιο, όπως περιγράφηκε από τον πρόεδρο, θα μπορούσε να επιτρέψει ευρείες εξαιρέσεις για εταιρείες με παρουσία στις ΗΠΑ. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για περισσότερες λεπτομέρειες.

Διαφορετικός αντίκτυπος

Μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων των Merck & Co., AstraZeneca PLC και Johnson & Johnson, έχουν ανακοινώσει δισεκατομμύρια δολάρια σε προγραμματισμένες επενδύσεις στην αμερικανική βιομηχανία τους μήνες που ακολούθησαν την ορκωμοσία του Τραμπ, μετά τις επανειλημμένες απειλές του προέδρου να επιβάλει δασμούς σε φάρμακα που εισάγονται από το εξωτερικό.

«Το πραγματικό σχόλιο του Προέδρου είναι άμεσο, αλλά ο αντίκτυπός του μπορεί να είναι κάπου μεταξύ νεφελώδους και αμελητέου», δήλωσε σε σημείωμα ο ειδικός στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης της Mizuho Securities, Jared Holz. «Όλοι οι μεγάλοι παίκτες έχουν κάποια παραγωγική παρουσία στην εγχώρια αγορά και σχεδόν όλοι έχουν ανακοινώσει αυξημένες επενδύσεις που συνδέονται άμεσα με την τοπική παραγωγή».

Ωστόσο, κάποιοι θα μπορούσαν να μείνουν εκτεθειμένοι. Οι πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες έχουν δηλώσει ότι βασίζονται κυρίως σε εργοστάσια στις ΗΠΑ για τον εφοδιασμό της εγχώριας αγοράς, αλλά δεν έχουν όλες καταφέρει να υλοποιήσουν τις υποσχόμενες επεκτάσεις τους.

Πολλά από τα φάρμακα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην Αμερική εξακολουθούν να παράγονται σε μεγάλο βαθμό στο εξωτερικό. Το κύριο συστατικό των Ozempic και Wegovy, των μεγάλων φαρμάκων για τον διαβήτη και την απώλεια βάρους της Novo Nordisk A/S, παρασκευάζεται στη Δανία, ενώ ένα κρίσιμο πρώτο βήμα στην παραγωγή του Mounjaro, του ανταγωνιστή GLP-1 της Eli Lilly & Co., γίνεται στην Ιρλανδία.

Η θεραπεία ανοσοποιητικών ασθενειών Stelara της Johnson & Johnson και το φάρμακο για τον καρκίνο Darzalex παρασκευάζονται στην Ελβετία και τη Δανία, αντίστοιχα. Η Opdivo, η επιτυχημένη ανοσοθεραπεία για τον καρκίνο της Bristol-Myers Squibb Co., βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην παραγωγή στην Ιρλανδία και την Ελβετία. Τα Cosentyx και Entresto της Novartis AG προέρχονται επίσης από ελβετικές εγκαταστάσεις.

Εκτός εάν αυτές οι εταιρείες μπορέσουν να αποδείξουν ότι έχουν καταφέρει να υλοποιήσουν κατασκευές στις εγκαταστάσεις των ΗΠΑ που θα αναλάβουν παραγωγή, οι μεγαλύτεροι πωλητές τους θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν δασμούς που θα διπλασιάσουν άμεσα το κόστος εισαγωγής. Για παράδειγμα, η Novo Nordisk κατασκευάζει ένα νέο εργοστάσιο παραγωγής 1,4 εκατομμυρίων τετραγωνικών ποδιών στη Βόρεια Καρολίνα, ενώ η Eli Lilly ανακοίνωσε νωρίτερα φέτος σχέδια για τέσσερις νέες μονάδες παραγωγής στις ΗΠΑ.

Ορισμένες ιαπωνικές φαρμακευτικές εταιρείες παράγουν επίσης φάρμακα για σπάνιες και σοβαρές παθήσεις που ενδέχεται να υπόκεινται στον νέο δασμό. Το Hemlibra, που χρησιμοποιείται για την πήξη του αίματος σε ασθενείς με αιμορροφιλία, παρασκευάζεται από την ιαπωνική φαρμακοβιομηχανία Chugai Pharmaceutical, ενώ το Enhertu, που χρησιμοποιείται για την άμεση χορήγηση χημειοθεραπείας σε καρκινικά κύτταρα του μαστού χωρίς να βλάπτει τα υγιή, παρασκευάζεται από την Daiichi Sankyo.

«Αυτή η ανανεωμένη απειλή για τις φαρμακευτικές εταιρείες έχει αναφερθεί από τον Τραμπ αρκετές φορές ως εργαλείο διαπραγμάτευσης», δήλωσε η Άννα Γου, στρατηγικός αναλυτής πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων στην VanEck Associates Corp. στο Σίδνεϊ.