Ο Γάλλος ΥΠΟΙΚ αποκρούει την κρίση και επιβεβαιώνει τα σχέδια του για τη μείωση του χρέους

Θα μειωθεί η πίεση στις χρηματοπιστωτικές αγορές σε βάρος της Γαλλίας θα μειωθεί καθώς η χώρα θα μπορέσει να παραμείνει σε καλό δρόμο με τα σχέδια μείωσης του χρέους, παρά την πιθανότητα κατάρρευσης της κυβέρνησης στις αρχές του επόμενου μήνα, σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα ο Γάλλος ΥΠΟΙΚ, Λομπάρντ.

Ο Γάλλος ΥΠΟΙΚ, Λομπάρντ μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο του επιχειρηματικού λόμπι Medef, δήλωσε ότι είναι βέβαιος ότι θα επιτύχει τον στόχο του φετινού ελλείμματος του προϋπολογισμού, ύψους 5,4% του ΑΕΠ, καθώς τα φορολογικά έσοδα εισρέουν όπως αναμένεται και οι δαπάνες είναι υπό έλεγχο.

Ενώ ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού είναι πιθανό να αναγκαστεί να παραιτηθεί σε ψήφο εμπιστοσύνης για τα δημοσιονομικά σχέδια στις 8 Σεπτεμβρίου, ο Λομπάρντ δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα είναι ακόμα σε θέση να υλοποιήσει το σχέδιό της για το νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση του 2026, με στόχο τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 4,6%.

«Όποια και αν είναι η ψηφοφορία, θα συνεχίσουμε να καταρτίζουμε τον προϋπολογισμό του 2026», είπε.

Η επιστροφή της πολιτικής αβεβαιότητας μετά την απροσδόκητη απόφαση του Μπαϊρού να εκτεθεί σε ψήφο εμπιστοσύνης για τη μείωση του χρέους έχει αναστατώσει τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Οι επενδυτές στοιχηματίζουν σε περισσότερες δημοσιονομικές δυσκολίες τους επόμενους μήνες σε μια χώρα που έχει ήδη το μεγαλύτερο έλλειμμα στην ευρωζώνη.

Η διαφορά απόδοσης μεταξύ του 10ετούς γαλλικού ομολόγου και του γερμανικού — ένα βασικό μέτρο κινδύνου — έκλεισε στις 82 μονάδες βάσης την Τετάρτη, το υψηλότερο από τον Ιανουάριο. Ωστόσο, η πίεση μειώθηκε κάπως την Πέμπτη, με τη διαφορά να μειώνεται σε περίπου 79.

Ο Μπαϊρού δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης ότι θα φιλοξενήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης για συνομιλίες που ξεκινούν τη Δευτέρα — δίνοντάς του μια εβδομάδα για να τα πείσει τουλάχιστον να απόσχουν στην ψηφοφορία της 8ης Σεπτεμβρίου.

Ο Λομπάρντ δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι υπάρχει οικονομική κρίση στη Γαλλία και ότι το κόστος δανεισμού θα μειωθεί περαιτέρω μόλις υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια στον προϋπολογισμό.

«Είναι σημαντικό να αρθούν αυτές οι αβεβαιότητες το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Λομπάρντ. «Είμαι πεπεισμένος ότι εκείνη τη στιγμή το περιθώριο επιτοκίων με τη Γερμανία και το κόστος του χρέους μας θα μειωθούν».