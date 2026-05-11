Ο Μόντι ζητά από τους Ινδούς να σταματήσουν τις αγορές χρυσού για να συγκρατήσει το εμπορικό έλλειμμα και να στηρίξει τη ρουπία

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, ζήτησε από του πολίτες της χώρας να αποφεύγουν την αγορά χρυσού για τουλάχιστον ένα χρόνο ώστε να διατηρηθούν τα συναλλαγματικά αποθέματα, κάτι που αποτελεί έκπληξη σε μια χώρα όπου ο χρυσός παίζει κρίσιμο ρόλο στις αποταμιεύσεις, τους γάμους και τις θρησκευτικές γιορτές.

Ο Μόντι, εκτός από την αγορά χρυσού ζήτησε επίσης από τους Ινδούς την Κυριακή να μειώσουν την κατανάλωση καυσίμων και τα περιττά ταξίδια στο εξωτερικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ινδία ξοδεύει πολλά για εισαγωγές χρυσού και οι άνθρωποι καλούνται να απέχουν από αγορές εάν δεν είναι απολύτως αναγκαίες, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της χώρας που θέλει να προστατεύσει την οικονομία της χώρας. Ας σημειωθεί ότι η αυξημένη ζήτηση για δολάρια για την εισαγωγή χρυσού και αργύρου (μετά τη δημοσιοποίηση λιστών εξουσιοδοτημένων τραπεζών) συνέβαλε στην πίεση και την πτώση της ρουπίας. Επιπλέον, η ρουπία κατέγραψε ρεκόρ πτώσης λόγω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου, που προκλήθηκε από τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή, επιβαρύνοντας το εμπορικό έλλειμμα της χώρας.

Το αίτημα του Μόντι υπογραμμίζει πώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι επακόλουθες ενεργειακές ελλείψεις διευρύνουν το εμπορικό έλλειμμα της Ινδίας και αποδυναμώνουν τη ρουπία. Ο χρυσός έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στις εισαγωγές της Ινδίας μετά το πετρέλαιο, και η χώρα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εισαγωγέας χρυσού στον κόσμο.

Αναλυτές του Bloomberg αναρωτιούνται σε ποιο βαθμό οι Ινδοί θα εισακούσουν το αίτημα του Μόντι. Το πολύτιμο μέταλλο διατρέχει σχεδόν κάθε πτυχή της οικονομικής και πολιτιστικής ζωής στη χώρα. Πολλοί Ινδοί το προτιμούν για εξοικονόμηση χρημάτων, ενώ θεωρείται «καλή τύχη» για να το αγοράσουν σε γάμους και κατά τη διάρκεια φεστιβάλ.

Εντωμεταξύ, οι μετοχές των τοπικών κατασκευαστών κοσμημάτων υποχωρούν τη Δευτέρα (11.5.2026). Η Titan, η μεγαλύτερη κοσμηματοποιία της Ινδίας, έχασε έως και 6,6% στη Βομβάη ενώ οι μετοχές της Senco Gold και της Kalyan Jewellers India υποχώρησαν έως και 10,8% και 9,5% αντίστοιχα.