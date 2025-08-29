Ο πληθωρισμός στη Γαλλία υποχώρησε κάτω από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ τον Αύγουστο

Υποχώρησε ο πληθωρισμός στη Γαλλία κάτω από τον στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τον Αύγουστο λόγω της επιβράδυνσης των τιμών των υπηρεσιών.

Η ένδειξη διαμορφώθηκε στο 0,8% σε σχέση με ένα χρόνο πριν — παραμένοντας κάτω από το 1% για έβδομο συνεχόμενο μήνα, σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία Insee την Παρασκευή (29.8.25). Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg είχαν εκτιμήσει αύξηση 0,9%, η οποία θα αντιστοιχούσε στην άνοδο του Ιουλίου. Ενώ οι πιέσεις στις τιμές στη Γαλλία είναι ασθενέστερες από ό,τι στο μεγαλύτερο μέρος της ευρωζώνης, ο πληθωρισμός στο μπλοκ στο σύνολό του ανταποκρίνεται επί του παρόντος στον στόχο της ΕΚΤ.

Καθώς η οικονομία αποδεικνύεται επίσης ανθεκτική απέναντι στην αστάθεια του εμπορίου στις ΗΠΑ, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στη Φρανκφούρτη αναμένεται να διατηρήσουν τα επιτόκια σταθερά στο 2% για δεύτερο μήνα τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το Bloomberg.

Οι επενδυτές δεν προεξοφλούν πλέον πλήρως τυχόν περαιτέρω μειώσεις στο κόστος δανεισμού φέτος.

Την Παρασκευή οι τέσσερις μεγαλύτερες οικονομίες της περιοχής θα ανακοινώσουν στοιχεία για τις τιμές τον Αύγουστο, με την Ισπανία να είναι πιθανό να παραμείνει πάνω από το 2%, αλλά της Ιταλίας και της Γερμανίας να πλησιάζουν ή να πλησιάζουν σε αυτό το επίπεδο. Τα στοιχεία από την ευρωζώνη των 20 κρατών αναμένονται την Τρίτη.

Η οικονομία της Γαλλίας έχει χάσει τη δυναμική της σε σύγκριση με τους ομολόγους της, καθώς η παρατεταμένη πολιτική και δημοσιονομική αβεβαιότητα οδήγησε σε μειώσεις στις εταιρικές επενδύσεις και σε χαμηλή εγχώρια ζήτηση.

Οι προοπτικές έγιναν πολύ πιο αβέβαιες αυτή την εβδομάδα μετά την αιφνιδιαστική έκκληση του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού για ψήφο εμπιστοσύνης επί των σχεδίων του για τον προϋπολογισμό – μια κίνηση που είναι πιθανό να προκαλέσει μια ακόμη κατάρρευση της κυβέρνησης.

Τα προκαταρκτικά στοιχεία για τις τιμές καταναλωτή για τον Αύγουστο έδειξαν ότι ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες — έναν τομέα που παρακολουθείται στενά από την ΕΚΤ — επιβραδύνθηκε στο 2,1% από 2,5% τον προηγούμενο μήνα. Οι τιμές των μεταποιημένων αγαθών μειώθηκαν κατά 0,3% — η έκτη συνεχόμενη αρνητική ένδειξη. Η ενέργεια επίσης σημείωσε πτώση 6,2%, αν και αυτή ήταν ελαφρώς μικρότερη από ό,τι τον Ιούλιο.

Ξεχωριστή έκθεση της Insee την Παρασκευή έδειξε ότι οι καταναλωτικές δαπάνες τον Ιούλιο μειώθηκαν κατά 0,3% σε σχέση με τον Ιούνιο, λόγω της μείωσης των δαπανών για ενέργεια και ένδυση. Τα στοιχεία ήταν σύμφωνα με τις προσδοκίες.