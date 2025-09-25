Ο Σέφκοβιτς επιδιώκει συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου με τη Μαλαισία και άλλες χώρες της ASEAN

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ελπίζει να συνάψει συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου με τη Μαλαισία και δύο άλλα μέλη της Ένωσης Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) πριν από την 50ή επέτειο των σχέσεων ΕΕ – ASEAN το 2027, δήλωσε ο επικεφαλής εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφκοβιτς.

Ο Μάρος Σέφκοβιτς παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα στον πρωθυπουργό της Μαλαισίας Ανουάρ Ιμπραήμ, όπως δήλωσε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος στην Κουάλα Λουμπούρ, όπου πραγματοποιούνται οι συναντήσεις των υπουργών Οικονομίας της ASEAN.

«Έτσι, έχουμε πει στον πρωθυπουργό πόσο σκληρά εργαζόμαστε για τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου και ελπίζουμε ότι το επόμενο έτος θα μπορέσουμε να την ολοκληρώσουμε», δήλωσε ο Σέφκοβιτς. «Και η ερώτησή του ήταν, γιατί το επόμενο έτος έχουμε ακόμα αρκετό χρόνο, αρκετό χρόνο μέχρι το τέλος του έτους».

Η ΕΕ έχει εντείνει τις διαπραγματεύσεις με χώρες όπως οι Φιλιππίνες και η Ταϊλάνδη, καθώς επιδιώκει νέες εμπορικές συμφωνίες για να διαφοροποιηθεί από τις ΗΠΑ εν μέσω του δασμολογικού πολέμου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Έχει εντείνει τις συνομιλίες με την Ινδία και έχει ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με τον νοτιοαμερικανικό συνασπισμό Mercosur.

Την Τρίτη (23.9.2025), ο Σέφκοβιτς υπέγραψε εμπορική συμφωνία με την Ινδονησία στο Μπαλί, η οποία θα καταργήσει τους δασμούς για τα περισσότερα προϊόντα που διακινούνται μεταξύ των οικονομιών. Η συμφωνία αναμένεται να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή έως τον Ιανουάριο του 2027.

Η ΕΕ και η Μαλαισία επανέλαβαν τις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου φέτος. Η χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας ανέστειλε τις διαπραγματεύσεις με το μπλοκ το 2012 λόγω της, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι, άδικης μεταχείρισης του φοινικέλαιου και άλλων προϊόντων της στις διαπραγματεύσεις.

Ο Σέφκοβιτς θα συναντηθεί επίσης με τον εκπρόσωπο των ΗΠΑ για το εμπόριο Τζέιμισον Γκριρ αυτή την εβδομάδα στην Κουάλα Λουμπούρ, προκειμένου να προσπαθήσει να ξαναρχίσει τις διακοπείσες συνομιλίες για τη μείωση των δασμών στις εξαγωγές χάλυβα και αλουμινίου.