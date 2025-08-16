Ο Τραμπ αναβάλει την αύξηση των δασμών στην Κίνα λόγω των αγορών ρωσικού πετρελαίου

Την αύξηση των δασμών στα κινεζικά προϊόντα θα αναστείλει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ λόγω των αγορών ρωσικού πετρελαίου από τη χώρα, επικαλούμενος την πρόοδο που, όπως είπε, επιτεύχθηκε χθες (15.8.2025) με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Λόγω των χθεσινών εξελίξεων, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το σκεφτώ», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνέντευξη στο Fox News με τον Σον Χάνιτι μετά τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. «Τώρα, ίσως χρειαστεί να το σκεφτώ σε δύο ή τρεις εβδομάδες, αλλά δεν χρειάζεται να το σκεφτούμε αυτό αυτή τη στιγμή». Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Τραμπ απείλησε τους αγοραστές ρωσικής ενέργειας με επιπλέον δασμούς, ως μέσο πίεσης προς τον Πούτιν για ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει ήδη διπλασιάσει τους δασμούς στα ινδικά προϊόντα στο 50% από τις 27 Αυγούστου, λόγω των αγορών πετρελαίου από τη Μόσχα.

Ωστόσο, η αύξηση των δασμών στην Κίνα θα έθετε σε κίνδυνο την εμπορική εκεχειρία που ο Τραμπ συμφώνησε να παρατείνει για άλλα 90 ημέρες. Η συμφωνία αυτή οδήγησε την Ουάσιγκτον και το Πεκίνο να μειώσουν τους δασμούς στα προϊόντα της άλλης πλευράς, οι οποίοι είχαν φτάσει σε αστρονομικά επίπεδα την άνοιξη, προκαλώντας αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές.