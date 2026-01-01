Διεθνή

Ο Τραμπ αναβάλλει τους δασμούς σε έπιπλα μέχρι το 2027

Οι δασμοί στα έπιπλα επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2027 λόγω της δυσαρέσκειας των ψηφοφόρων του Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS /Jonathan Ernst

Την προγραμματισμένη αύξηση των εισαγωγικών δασμών σε έπιπλα με ταπετσαρία, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα μπάνιου ανέβαλε την Πέμπτη (1.1.25) ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε μια κίνηση που έρχεται μετά την αυξανόμενη δυσαρέσκεια ψηφοφόρων του για το υψηλό κόστος ζωής και τις αυξημένες τιμές καταναλωτικών αγαθών.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, οι υψηλότεροι δασμοί επρόκειτο αρχικά να τεθούν σε ισχύ στις αρχές του έτους, ωστόσο η κυβέρνηση των ΗΠΑ μεταθέτει πλέον την εφαρμογή τους για την 1η Ιανουαρίου 2027. Μέχρι τότε, ο υφιστάμενος δασμολογικός συντελεστής του 25% θα παραμείνει αμετάβλητος.

Υπενθυμίζεται ότι, τον Σεπτέμβριο, ο Τραμπ διέταξε την αύξηση των δασμών σε ορισμένα ξύλινα έπιπλα με ταπετσαρία από 25% σε 30% στις αρχές του έτους. Για τα ντουλάπια της κουζίνας και τα ντουλάπια νιπτήρα, είχε προγραμματιστεί ακόμη και αύξηση στο 50%. Αυτές οι αυξήσεις έχουν πλέον ανασταλεί με νέο προεδρικό διάταγμα.

Ο Λευκός Οίκος εξήγησε ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν τις «παραγωγικές διαπραγματεύσεις» με τους εμπορικούς εταίρους. Πιθανές συμφωνίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω αναβολές ή προσαρμογές των δασμών.

