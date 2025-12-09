Συμβαίνει τώρα:
Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ανώτατο Δικαστήριο να μην μπλοκάρει τους τελωνειακούς δασμούς

Η μεγαλύτερη απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ θα ήταν μια αρνητική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου αναφορικά με τους τελωνειακούς δασμούς
Ο Ντόναλντ Τραμπ
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Nathan Howard / File Photo

Μια «αρνητική απόφαση» του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τους τελωνειακούς δασμούς που επιβάλλει ο Ντόναλντ Τραμπ θα αποτελούσε «απειλή» για την ασφάλεια της χώρας, προειδοποίησε σήμερα (9.12.2025) ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social.

«Η μεγαλύτερη απειλή στην ιστορία για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ θα ήταν μια αρνητική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου αναφορικά με τους τελωνειακούς δασμούς», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ από την Ουάσιγκτον.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσιοποίησε, μαζί με την ανάρτησή του, μια φωτογραφία του Γάλλου προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν από την επίσκεψη που πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα στην Κίνα.

 

«Η μεγαλύτερη απειλή στην ιστορία για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών θα ήταν μια αρνητική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ σχετικά με τους δασμούς. Θα ήμασταν οικονομικά ανυπεράσπιστοι. Τώρα η Ευρώπη προχωρά σε δασμούς κατά της Κίνας, όπως ήδη κάνει και κατά άλλων χωρών. Δεν θα μας επιτρέπεται να κάνουμε αυτό που κάνουν ήδη οι άλλοι!».

Προχθές, Κυριακή (7.12.2025), ο Εμμανουέλ Μακρόν απείλησε το Πεκίνο με τελωνειακούς δασμούς «μέσα στους προσεχείς μήνες», αν η Κίνα δεν λάβει μέτρα που θα επιτρέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσει το εμπορικό έλλειμμά της, το οποίο δεν σταματάει να αυξάνεται.

«Τώρα η Ευρώπη θα επιβάλει τελωνειακούς δασμούς στην Κίνα, όπως έχει ήδη κάνει με άλλους», ανέφερε για το θέμα αυτό ο Τραμπ. Αν το Ανώτατο Δικαστήριο εκδώσει απόφαση σε βάρος του, «δεν θα μπορούμε να κάνουμε αυτό που άλλοι κάνουν ήδη». «Χάρη στους τελωνειακούς δασμούς, οι οποίοι εφαρμόζονται εύκολα και γρήγορα, η εθνική μας ασφάλεια έχει ενισχυθεί πολύ και έχουμε γίνει μακράν η πιο ισχυρή οικονομικά χώρα του κόσμου. Μόνο σκοτεινές και απαίσιες δυνάμεις θα ήθελαν να δουν αυτό να τελειώνει!!!».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κάνει τους τελωνειακούς δασμούς ακρογωνιαίο λίθο της εμπορικής πολιτικής του, αλλά και της διπλωματίας του. Τους χρησιμοποιεί τόσο για να επανεξισορροπήσει, όπως λέει, τις εμπορικές ανταλλαγές των Ηνωμένων Πολιτειών με τον υπόλοιπο κόσμο, όσο και για να αναγκάσει τους γείτονές του, τον Καναδά και το Μεξικό, να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα το διασυνοριακό λαθρεμπόριο ναρκωτικών και τις παράνομες μεταναστευτικές ροές.

Από τις 5 Νοεμβρίου, το Ανώτατο Δικαστήριο εξετάζει τη νομιμότητα αυτών των μέτρων.

Οι εννέα δικαστές, οι έξι από τους οποίους είναι συντηρητικοί, εξετάζουν τη νομιμότητα της προσφυγής του προέδρου στο νόμο IEEPA του 1977 περί οικονομικής έκτακτης ανάγκης για να επιβάλει «ομοβροντίες» τελωνειακών δασμών, τους οποίους στη συνέχεια διαμόρφωσε ανάλογα με διαπραγματεύσεις ή καβγάδες με τις στοχοθετημένες χώρες.

Στη διάρκεια της δημόσιας ακροαματικής διαδικασίας της 5ης Νοεμβρίκου, οι περισσότεροι από τους δικαστές είχαν εκφράσει τις επιφυλάξεις τους.

Η απόφαση του Ανώτατου δικαστηρίου αναμένεται προσεχώς, αλλά δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία.

Την περασμένη εβδομάδα, η αλυσίδα σούπερ-μάρκετ Costco προσέφυγε στο Διεθνές Εμπορικό Δικαστήριο εναντίον των τελωνειακών δασμών που έχει επιβάλει ο Τραμπ και τους οποίους θεωρεί παράνομους. Άλλες επιχειρήσεις έχουν επίσης καταθέσει παρόμοιες προσφυγές εν αναμονή της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου, μεταξύ των οποίων αμερικανικές θυγατρικές ξένων ομίλων όπως ο ιαπωνικός Toyota. Η Costco είναι ο μεγαλύτερος αμερικανικός όμιλος που έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη εναντίον της κυβέρνησης Τραμπ.

