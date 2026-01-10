Ο Τραμπ «σφραγίζει» τα έσοδα από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας με διάταγμα

Εκτελεστικό διάταγμα υπέγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με το οποίο αναστέλλεται η πρόσβαση σε έσοδα από τις μελλοντικές πωλήσεις πετρελαίου της Βενεζουέλα που τηρούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες, κηρύσσοντας παράλληλα κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με το Bloomberg.

Συγκεκριμένα, το διάταγμα προβλέπει ότι τα έσοδα από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας που φυλάσσονται σε λογαριασμούς του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών μπλοκάρονται από πιστωτές και δεν μπορούν να κατασχεθούν για την εξόφληση χρεών ή άλλων νομικών αξιώσεων. Όπως αναφέρει ενημερωτικό δελτίο του Λευκού Οίκου, στόχος είναι «η διασφάλιση των κεφαλαίων για την προώθηση των στόχων της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ».

Η αμερικανική κυβέρνηση διευκρινίζει ότι τα κεφάλαια παραμένουν κυρίαρχη ιδιοκτησία της Βενεζουέλας, ακόμη και όταν τηρούνται από τις ΗΠΑ για κυβερνητικούς και διπλωματικούς σκοπούς, γεγονός που τα καθιστά μη επιλέξιμα για ιδιωτικές αξιώσεις.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η κυβέρνηση Τραμπ σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από την πώληση πετρελαίου – ξεκινώντας με 30 έως 50 εκατ. βαρέλια αργού, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος ο Τραμπ – τόσο προς όφελος του λαού της Βενεζουέλας όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι πωλήσεις στοχεύουν επίσης στη μείωση των αποθεμάτων αργού που έχουν συσσωρευτεί μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Ο Λευκός Οίκος προειδοποιεί ότι τυχόν αξιώσεις τρίτων χωρών ή πιστωτών επί των εσόδων αυτών θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τους αμερικανικούς στόχους και «να ενισχύσουν κακόβουλους παράγοντες, όπως το Ιράν και η Χεζμπολάχ».