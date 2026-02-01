Οι δισεκατομμυριούχοι αυξάνουν τις φιλανθρωπίες λόγω των φορολογικών κινήτρων Τραμπ

Η ισχυρή άνοδος των χρηματιστηριακών αγορών και οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις Tραμπ στις ΗΠΑ έδωσαν σημαντική ώθηση στη φιλανθρωπική δραστηριότητα αυξάνοντας τις δωρεές το 2025.

Σύμφωνα με την DAFgiving360, έναν από τους μεγαλύτερους διαχειριστές παγκοσμίως που συμβουλεύονται οι δωρητές, τα φορολογικά κίνητρα στις ΗΠΑ ενεργοποίησαν περισσότερες δωρεές.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εκρηκτική αύξηση έπαιξε, σύμφωνα με την πρόεδρο της DAFgiving360, Julie Sunwoo, η ψήφιση τον Ιούλιο του νόμου One Big Beautiful Bill Act από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο νόμος αυτός περιορίζει από το 2026 σειρά φορολογικών κινήτρων για υψηλού εισοδήματος δωρητές, γεγονός που ώθησε πολλούς εύπορους πολίτες να επισπεύσουν τις φιλανθρωπικές τους δωρεές εντός του 2025, προκειμένου να επωφεληθούν από τα φορολογικά πλεονεκτήματα πριν αυτά μειωθούν.

Η Sunwoo ανέφερε στο cnbc ότι μεγάλο μέρος της αύξησης των δωρεών συνδέεται άμεσα με αυτή τη νομοθετική αλλαγή, η οποία λειτούργησε ως «παράθυρο ευκαιρίας» για τους πλουσιότερους φορολογουμένους.

Στο ίδιο πλαίσιο, δικηγόροι και φορολογικοί σύμβουλοι που εξυπηρετούν εύπορους πελάτες συνέστησαν πέρυσι τη μαζική ενίσχυση της φιλανθρωπικής δραστηριότητας, ώστε να αξιοποιηθούν στο έπακρο τα φορολογικά οφέλη που λήγουν. Για τους κορυφαίους εισοδηματικά φορολογούμενους, το πραγματικό φορολογικό όφελος από τις φιλανθρωπικές δωρεές μειώνεται από 37% σε 35%, εξέλιξη που εκτιμάται ότι θα περιορίσει αισθητά τις μελλοντικές εισφορές.

Σύμφωνα με εκτίμηση της Lilly Family School of Philanthropy του Πανεπιστημίου της Ιντιάνα, μόνο αυτή η αλλαγή στο ανώτατο όριο των φορολογικών κινήτρων αναμένεται να μειώσει τις ετήσιες φιλανθρωπικές δωρεές κατά 4,1 δισ. δολάρια, περιορίζοντάς τες σε επίπεδα περίπου 6,1 δισ. δολαρίων ετησίως.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα φιλανθρωπικά ταμεία με καθοδήγηση του συνεισφέροντα επιτρέπουν την άμεση φορολογική έκπτωση κατά τη μεταφορά μετρητών ή περιουσιακών στοιχείων, ακόμη και αν η τελική διάθεση των κεφαλαίων σε φιλανθρωπικούς σκοπούς αποφασιστεί σε μεταγενέστερο χρόνο. Παράλληλα, προσφέρουν τη δυνατότητα μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων με αυξημένη αξία χωρίς επιβάρυνση από φόρο υπεραξίας.

Δεν είναι τυχαίο ότι, σύμφωνα με τη Sunwoo, ποσοστό – ρεκόρ 74% των εισφορών το 2025 πραγματοποιήθηκε μέσω μη χρηματικών περιουσιακών στοιχείων, όπως ETFs, index funds, ακίνητα και κρυπτονομίσματα. Μέχρι να διατεθούν τα κεφάλαια σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς, τα περιουσιακά αυτά στοιχεία συνεχίζουν να αποδίδουν, ενισχύοντας περαιτέρω την αξία των δωρεών.