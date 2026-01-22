Συμβαίνει τώρα:
Οι εισαγωγές LNG από τη Ρωσία στην Κίνα σηματοδοτούν αύξηση της ζήτησης

Στοιχεία κινέζικων τελωνείων έδειξαν ότι οι εισαγωγές ρωσικού LNG αυξήθηκαν σε 1,9 εκατ. τόνους, περισσότερο από το διπλάσιο των 850.000 τόνων που εκτιμά το Bloomberg
Μια μεγαλύτερη από την αναμενόμενη αύξηση στις αγορές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τη Ρωσία στο τέλος του 2025, κατέγραψε η Κίνα, δείχνοντας έτσι μεγαλύτερη ζήτηση από ό,τι είχαν υπολογίσει οι έμποροι.

Τα στοιχεία των τελωνείων της Κίνας έδειξαν ότι οι εισαγωγές ρωσικού LNG τον Δεκέμβριο αυξήθηκαν σε ρεκόρ 1,9 εκατομμυρίων τόνων. Αυτό είναι περισσότερο από το διπλάσιο των 850.000 τόνων που εκτιμάται στα στοιχεία παρακολούθησης πλοίων που αναφέρει το Bloomberg. Τα τελωνειακά στατιστικά στοιχεία του Νοεμβρίου ήταν επίσης 90% υψηλότερα από τα στοιχεία ναυτιλίας.

Η ασυμφωνία υποδηλώνει ότι η ζήτηση της Κίνας τους τελευταίους 2 μήνες ξεπέρασε τις χαμηλές προσδοκίες της αγοράς, μετά από περίπου ένα χρόνο μείωσης των εισαγωγών. Η ασυμφωνία των στοιχείων μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί περισσότερα λεγόμενα «σκιώδη δεξαμενόπλοια» που αποκρύπτουν τη θέση τους για να μεταφέρουν αέριο που υπόκειται σε κυρώσεις. 

Η παρακολούθηση μεμονωμένων δεξαμενόπλοιων έχει γίνει ο συνήθης τρόπος για την εκτίμηση των παγκόσμιων ροών LNG κατά την τελευταία δεκαετία. Αν και οι αποκλίσεις από τα επίσημα τελωνειακά στοιχεία είναι συχνές, σπάνια παρατηρούνται τόσο μεγάλες διαφορές όσο αυτές που παρατηρούνται στις αναφερόμενες εισαγωγές της Κίνας από τη Ρωσία.

Ο ακριβής λόγος για την απόκλιση αυτή δεν είναι σαφής. Η τελωνειακή διοίκηση της Κίνας δεν έχει απαντήσει για σχόλια.

Άλλοι αναλυτές υποθέτουν ότι η απόκλιση μπορεί να υποδηλώνει την παράδοση περισσότερων φορτίων που έχουν υποστεί αμερικανικές κυρώσεις και τα οποία παραποιούν την τοποθεσία τους, γεγονός που θα μπορούσε να καταστείλει τα στοιχεία παρακολούθησης πλοίων ή ακόμη και να οδηγήσει σε λάθος στοιχεία από την τελωνειακή αρχή.

