Oι ΗΠΑ αποφεύγουν την εμπορική ένταση με την Κίνα – Εξετάζουν κυρώσεις στη Ρωσία

Οι ΗΠΑ απέφυγαν να επιβάλουν δευτερεύουσες κυρώσεις στην Κίνα για την υποστήριξή της στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, επειδή συνεχίζονται οι ευρύτερες εμπορικές διαπραγματεύσεις, δήλωσε την Τρίτη (2.9.25) ο απεσταλμένος των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ.

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να επιβάλει κυρώσεις στους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, εκτός εάν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Κιέβου και Μόσχας για τον τερματισμό της σύγκρουσης, η οποία βρίσκεται πλέον στον τέταρτο χρόνο της. Μέχρι στιγμής, ο Λευκός Οίκος έχει επιβάλει δασμούς μόνο στην Ινδία για τις αγορές ρωσικού αργού πετρελαίου, αλλά όχι στην Κίνα, σύμφωνα με το Bloomberg.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ δεν έχει επιβάλει δασμούς στην Κίνα επειδή αυτές οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Και ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι σίγουρα μέρος αυτής της συζήτησης», δήλωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ Μάθιου Γουίτακερ στο Bloomberg σε συνέντευξή του στο Μπλεντ της Σλοβενίας.

«Δεν διαφωνώ ότι αυτά θα ήταν αποτελεσματικά», δήλωσε ο Γουίτακερ, προσθέτοντας ότι την τελευταία φορά που το Πεκίνο και η Ουάσινγκτον ενεπλάκησαν σε μια αντιπαράθεση δασμών «οφθαλμός αντί οφθαλμού», αυτή κορυφώθηκε με δασμούς 145% και από τις δύο πλευρές. «Αυτός δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο θα επιλυθεί η κατάσταση τόσο στο εμπόριο με την Κίνα όσο και στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας», πρόσθεσε, σε μια νεύση για τις πολυπλοκότητες της ανάπτυξης μιας τέτοιας οικονομικής μόχλευσης.

Ο Whitaker δήλωσε ότι ενώ οι δασμοί στην Ινδία «έχουν αλλάξει τον υπολογισμό τους» σχετικά με τις αγορές ρωσικής ενέργειας, «πιθανώς δεν πρόκειται να προωθήσουν μια στενότερη σχέση στο εμπόριο με την Ινδία».

Όσον αφορά την Κίνα, ο πρέσβης τόνισε, ωστόσο, ότι ο Τραμπ «σίγουρα γνωρίζει ότι έχει αυτά τα χαρτιά να παίξει» και μπορεί να επιβάλει δασμούς εάν τους κρίνει απαραίτητους. Ο Τραμπ παρέτεινε τον περασμένο μήνα την εμπορική εκεχειρία με την Κίνα για 90 ημέρες, καθώς οι δύο πλευρές συζητούν επίσης μια πιθανή συνάντηση ηγετών.

Τα σχόλια υπογραμμίζουν πώς οι στόχοι του Τραμπ να επιλύσει τις εμπορικές ανισορροπίες με τις ΗΠΑ ενδέχεται να περιορίζουν τις επιλογές του όσον αφορά τον τρόπο τερματισμού του πολέμου της Ρωσίας.

Η Γαλλία και η Γερμανία πιέζουν τώρα και για δευτερεύουσες κυρώσεις, καθώς οι ηγέτες τους χάνουν την υπομονή τους με την απροθυμία του Αμερικανού προέδρου να αντιμετωπίσει ανοιχτά τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για τον πόλεμό του στην Ουκρανία. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα φιλοξενήσει μια αυτοπρόσωπη σύνοδο κορυφής την Πέμπτη με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ορισμένους από τους κορυφαίους συμμάχους της χώρας, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων ηγετών που θα συμμετάσχουν εικονικά. Δεν είναι σαφές εάν ο Τραμπ θα συμμετάσχει.

Η τελευταία προθεσμία δύο εβδομάδων του προέδρου των ΗΠΑ πλησιάζει στη λήξη της, καθώς έχει σημειωθεί ελάχιστη σαφής πρόοδος προς μια ειρηνευτική συμφωνία. Ο Τραμπ χαιρέτισε την πρόοδο σε μια σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο, αλλά αυτή φάνηκε να κλονίζεται σχεδόν αμέσως, καθώς Ρώσοι αξιωματούχοι απέρριψαν την ιδέα ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία και δεν δεσμεύτηκαν για συνάντηση με τον Ζελένσκι.