Διεθνή

Οι ΗΠΑ επιτρέπουν τις πωλήσεις πετρελαίου από το ρωσικό έργο Sakhalin-2 έως τις 18 Ιουνίου

Το αμερικανικό υπουργείο παρέτεινε επίσης έως τις 18 Ιουνίου την απαλλαγή, επιτρέποντας συναλλαγές με ρωσικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της Gazprombank
Εργάτης σε εγκαταστάσεις του υπεράκτιου πετρελαϊκού κοιτάσματος Kashagan
REUTERS / Stringer / File Photo

Οι ΗΠΑ επέτρεψαν σήμερα (17.12.2025) να συνεχιστούν (προσωρινά) οι πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου από το ρωσικό έργο Sakhalin-2, παρότι υπάρχουν κυρώσεις, παρατείνοντας την ειδική εξαίρεση μέχρι τον Ιούνιο του επόμενου έτους.

Συγκεκριμένα, οι ΗΠΑ παρέτειναν την εξαίρεση -που είχαν δώσει- από τις κυρώσεις, η οποία επιτρέπει τις πωλήσεις πετρελαίου από το ρωσικό έργο Sakhalin-2 έως τις 18 Ιουνίου του 2026, μια κίνηση που πιθανόν θα επιτρέψει τη συνέχιση της παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από το εν λόγω έργο.

Η γενική άδεια, που εκδόθηκε από το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών, είναι σημαντική για τη σύμμαχο των ΗΠΑ Ιαπωνία, η οποία προμηθεύεται περίπου το 9% του LNG της από τη Ρωσία. Η άδεια που επιτρέπει τις συναλλαγές με το έργο Sakhalin-2 αποτελεί παρέκκλιση από τις κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στο έργο από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν το 2022 λόγω της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η κίνηση αυτή πραγματοποιήθηκε παρά την πίεση που άσκησε η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Κίνα, την Ινδία και την Ιαπωνία, προκειμένου να μειώσουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου και LNG.

Το υπουργείο παρέτεινε επίσης την απαλλαγή, επίσης έως τις 18 Ιουνίου, επιτρέποντας συναλλαγές με ρωσικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της Gazprombank, που σχετίζονται με την πυρηνική ενέργεια που χρησιμοποιείται για μη στρατιωτικούς σκοπούς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Διεθνή
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
469
166
92
83
82
Διεθνή: Περισσότερα άρθρα
Ρωσία: Καταρρέουν οι ροές και οι τιμές του πετρελαίου – Κλείνει η στρόφιγγα των εσόδων
O μέσος όρος των ροών αργού πετρελαίου τεσσάρων εβδομάδων μειώθηκε έως τις 14 Δεκεμβρίου, μετά τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση που έχει καταγραφεί από την εισβολή στην Ουκρανία το 2022
Πετρέλαιο 7
Κάγια Κάλλας: Η χρήση ρωσικών assets για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας φαίνεται όλο και πιο δύσκολη
Οι φόβοι ότι η προσπάθεια αυτή μπορεί να αποτύχει, αυξάνονται λόγω της αντίστασης των κρατών μελών της ΕΕ, τα οποία δέχονται πιέσεις τόσο από τη Ρωσία όσο και από τις ΗΠΑ
Η Κάγια Κάλας
Newsit logo
Newsit logo