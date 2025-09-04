Οι κινεζικοί γίγαντες του ηλεκτρονικού εμπορίου αναζητούν περισσότερες αγορές στην Ευρώπη

Ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου και logistics της Κίνας, όπως η JD.com, στρέφονται και πάλι προς τις αποθήκες της Ευρώπης, καθώς οι δασμοί του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναδιαμορφώνουν τις αλυσίδες εφοδιασμού και τις αγορές των κατασκευαστών.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, οι κινεζικές εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου έχουν καταλάβει φέτος χώρο άνω των 2 εκατομμυρίων τετραγωνικών ποδιών, και σύμφωνα με στοιχεία της CoStar, ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 2,3 εκατομμύρια τετραγωνικά πόδια που καταλάμβαναν στο αποκορύφωμα της πανδημίας το 2021. Ένα παρόμοιο φαινόμενο παρατηρείται σε ολόκληρη την ηπειρωτική Ευρώπη, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να σημειώνουν αύξηση των αιτημάτων από κινεζικούς ομίλους.

«Η Ευρώπη είναι η τελευταία μεγάλη αγορά όπου οι κινεζικές εταιρείες μπορούν να επεκταθούν με ταχύτητα, καθιστώντας τις μια όλο και πιο σημαντική δύναμη στη διαμόρφωση του τοπίου της εφοδιαστικής αλυσίδας στην περιοχή», δήλωσε η Κλερ Γουίλιαμς, επικεφαλής της βιομηχανικής έρευνας για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη στην Knight Frank στο Λονδίνο. Αυτό αναμένεται να συνεχιστεί λόγω των αλλαγών στην εμπορική πολιτική, πρόσθεσε.

Αν και οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με τους δασμούς, οι κατασκευαστές στην Κίνα αναζητούν εναλλακτικές αγορές για τα προϊόντα τους, καθώς προετοιμάζονται για την αύξηση των αμερικανικών δασμών. Αυτό ωθεί τις εταιρείες logistics να επεκτείνουν την παρουσία τους στην Ευρώπη, σηματοδοτώντας το δεύτερο κύμα της έκρηξης των αποθηκών που ξεκίνησε στην ήπειρο κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η οποία ανέτρεψε τις εφοδιαστικές αλυσίδες και προκάλεσε το φαινόμενο του nearshoring.

Η JD.com, με έδρα το Πεκίνο, κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχοντας μισθώσει μέχρι στιγμής φέτος 900.000 τετραγωνικά πόδια χώρου σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτό συμβαίνει εν μέσω μιας μεγάλης επέκτασης στη Βρετανία, καθώς ο διανομέας ξεκίνησε νωρίτερα φέτος την Joybuy, μια πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου που πωλεί τρόφιμα, ρούχα και είδη παντοπωλείου σε μειωμένες τιμές. Η εταιρεία έχει επίσης εξασφαλίσει χώρο στο Μίλτον Κέινς και διαθέτει κέντρο διανομής στο Κόβεντρι.

Η Super Smart Service, μέλος του ομίλου Zong Teng, η Top Cloud Logistics και η Daals, μια κινεζική εταιρεία λιανικής πώλησης επίπλων, έχουν επίσης αποκτήσει χώρο.

«Μια ή δύο ακόμη συμφωνίες και το 2025 θα είναι η καλύτερη χρονιά στην πρόσφατη ιστορία — ή ίσως και στην ιστορία γενικά — για τις αγορές αποθηκών από κινεζικές εταιρείες» στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε ο Grant Lonsdale, ανώτερος διευθυντής ανάλυσης αγοράς στην CoStar.

Ωστόσο, το ποσοστό κενών χώρων logistics στο Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει στο υψηλότερο επίπεδό του από το 2011, λόγω της υπερπροσφοράς που προκλήθηκε από την πανδημία, η οποία οδήγησε σε έκρηξη της κερδοσκοπικής ανάπτυξης, προσθέτοντας 9,3 εκατομμύρια τετραγωνικά πόδια το 2024, σύμφωνα με έρευνα της Savills.

Η GLP, μια εταιρεία επενδύσεων και ανάπτυξης ακινήτων logistics, της οποίας οι δραστηριότητες εκτός Κίνας ανήκουν πλέον στην Ares Management Corp., έχει μισθώσει σχεδόν 400.000 τετραγωνικά μέτρα σε κινεζικές εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Πολωνία και την Ιταλία τα τελευταία πέντε χρόνια. Το τρέχον εμπορικό σενάριο έχει καταστήσει την Ευρώπη έναν ακόμη πιο ανταγωνιστικό προορισμό, ανέφερε η GLP σε δήλωση νωρίτερα φέτος.