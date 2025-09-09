Οι χαμηλότερες αποδόσεις των ιταλικών ομολόγων αποφέρουν απροσδόκητα κέρδη 13 δισ. ευρώ για την Meloni

Αναλαμβάνουν επιπλέον δημοσιονομικό χώρο ύψους έως και 13 δισεκατομμυρίων ευρώ οι Ιταλοί αξιωματούχοι που καταρτίζουν τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης λόγω του χαμηλότερου κόστους δανεισμού.

Συγκεκριμένα, αυτό το ποσό αντιστοιχεί στο σύνολο των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ που εξοικονομήθηκαν φέτος και σε μια πρόβλεψη για 8 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2026. Οι αξιωματούχοι στην Ιταλία θα χρησιμοποιήσουν αυτούς τους αριθμούς καθώς θα μοντελοποιούν έναν προϋπολογισμό που πρέπει να παρουσιαστεί στο κοινοβούλιο μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ενώ τέτοιες υποθέσεις είναι όμηροι της τύχης, ένα τέτοιο όφελος πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ θα τόνιζε πώς η δημοσιονομική πειθαρχία και η πολιτική σταθερότητα υπό την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι συνδυάζονται για να ενισχύσουν τα δημόσια οικονομικά.

Οι αποδόσεις των ιταλικών και γαλλικών 10ετών ομολόγων βρίσκονται πλέον σε ευθεία γραμμή

Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει μια διαρθρωτική μετατόπιση στην ιεραρχία ομολόγων της Ευρώπης. Αυτό είναι ακόμη πιο αξιοσημείωτο σε μια εποχή που η κατάρρευση της γαλλικής κυβέρνησης και οι δημοσιονομικές δυσκολίες έχουν μόλις ωθήσει ένα μέτρο του κόστους δανεισμού της υψηλότερα από αυτό της Ιταλίας για πρώτη φορά στην ιστορία της ευρωζώνης.

Η ανάκαμψη δεν είναι απλώς ένα σύμπτωμα της αναταραχής στο Παρίσι. Το χάσμα της Ιταλίας με τη Γερμανία, ένα μέτρο κινδύνου, έχει μειωθεί σε χαμηλό 15 ετών, με το spread μεταξύ των 10ετών ιταλικών και γερμανικών ομολόγων λίγο πάνω από 80 μονάδες βάσης. Το χρέος της σε αυτή τη λήξη έχει πλέον απόδοση μικρότερη από 3,5%, από περισσότερο από 4% τον Μάρτιο.

Το οικονομικό όφελος από αυτές τις μεταβολές της αγοράς υπογραμμίζει πώς η κυβέρνηση Μελόνι πρόκειται να καταφέρει να μειώσει το έλλειμμα κάτω από το όριο του 3% του ΑΕΠ που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το επόμενο έτος, παρά τις δυσκολίες της οικονομίας να σημειώσει σημαντική ανάπτυξη.

Ενώ οι πηγές ανέφεραν ότι οι αξιωματούχοι προβλέπουν ανάπτυξη 0,6% το 2025, αυτό είναι μειωμένο από τον αρχικό στόχο του 1,2%. Για το επόμενο έτος, η υπόθεση είναι για μια μικρή επιτάχυνση στο 0,8%.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών αρνήθηκε να σχολιάσει τον επερχόμενο προϋπολογισμό.

Πέρα από τη νεοαποκτηθείσα δέσμευση της Ιταλίας για δημοσιονομική εξυγίανση, μεγάλο μέρος της επιτυχίας για τις χαμηλές αποδόσεις των ομολόγων της οφείλεται στη σταθερότητα υπό την ηγεσία της Μελόνι. Τον Αύγουστο, σημείωσε ένα νέο ορόσημο, καθώς έγινε η μακροβιότερη πρωθυπουργός από τότε που έληξε η τελευταία θητεία του πρώην μέντορά της, Σίλβιο Μπερλουσκόνι, το 2011.

Η κυβέρνησή της είναι πλέον η τέταρτη μακροβιότερη κυβέρνηση στην ιστορία της ιταλικής δημοκρατίας — που χρονολογείται από το 1946 — και δεν έχει βιώσει τις κρίσεις και τις περιστρεφόμενες πόρτες για τους υπουργούς που συχνά χαρακτηρίζουν την πολιτική ζωή της χώρας. Από την πλευρά του, ο υπουργός Οικονομικών Τζανκάρλο Τζορτζέτι κατάφερε επίσης να καθησυχάσει τους επενδυτές ότι δεν σκοπεύει να προβεί σε επικίνδυνες δαπάνες.

Ο Τζορτζέτι και η Μελόνι ελπίζουν ότι ο επόμενος προϋπολογισμός τους θα μπορέσει να μειώσει την δημοσιονομική πίεση στις μεσαίες τάξεις, μια βασική αρχή του πολιτικού της προγράμματος. Η κυβέρνηση στοχεύει σε όσους κερδίζουν μεταξύ 28.000 και 60.000 ευρώ ετησίως και εξετάζει επίσης φορολογικές ελαφρύνσεις για ορισμένες εταιρείες εάν επενδύσουν στη χώρα και προσλάβουν προσωπικό.

Εκτός από τον ούριο άνεμο του χαμηλότερου κόστους δανεισμού, ο συνασπισμός εξετάζει επίσης άλλα μέτρα για την αύξηση των εσόδων, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής φορολογίας στις τράπεζες και μιας εισφοράς στις επαναγορές μετοχών.

Η υποτονική οικονομική ανάπτυξη της Ιταλίας παραμένει μια διαρκής πρόκληση. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν συρρικνώθηκε το τελευταίο τρίμηνο και η πρόβλεψη της κυβέρνησης για το τρέχον έτος δεν λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο των αμερικανικών δασμών.

Ακόμα κι έτσι, τα δημόσια οικονομικά παραμένουν σε τόσο καλή κατάσταση όσο ήταν πριν από την πανδημία. Το χαμηλότερο κόστος δανεισμού, οι επενδύσεις από τα σχεδόν 200 δισεκατομμύρια ευρώ σε μετρητά του ταμείου ανάκαμψης της ΕΕ που έρχονται στην Ιταλία και τα υψηλότερα φορολογικά έσοδα από την καλύτερη είσπραξη φόρων μπορεί να βοηθήσουν να διατηρηθούν τα πράγματα ως έχουν.