Όχι από Κομισιόν στη δημοσιονομική χαλάρωση λόγω της ενεργειακής κρίσης

Με έγγραφό της προς το Eurogroup η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (σ.σ. Κομισιόν), απορρίπτει το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Γενικής Ρήτρας Διαφυγής (GEC), στέλνοντας σαφές μήνυμα κατά της δημοσιονομικής χαλάρωσης στην παρούσα συγκυρία.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο του εγγράφου της Κομισιόν, «η ενεργοποίηση της Γενικής Ρήτρας Διαφυγής δεν θεωρείται ενδεδειγμένη στο παρόν στάδιο», παρά τις αυξημένες αβεβαιότητες στην οικονομία.

Η Κομισιόν επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη ρήτρα μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο σε περίπτωση σοβαρής οικονομικής ύφεσης στην ευρωζώνη ή στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, όπως τονίζεται, αν και οι κίνδυνοι για τις οικονομικές προοπτικές της ΕΕ έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα, δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για μια τέτοια απόφαση.

Επιπλέον, η Εθνική Ρήτρα Διαφυγής (NEC) έχει ενεργοποιηθεί για πολλά κράτη μέλη για τις αμυντικές δαπάνες. Η ενεργοποίηση τόσο της GEC όσο και της NEC τελεί υπό την προϋπόθεση ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική βιωσιμότητα (η λεγόμενη «ρήτρα βιωσιμότητας»). Η Επιτροπή οφείλει να αξιολογήσει αυτή την προϋπόθεση πριν εισηγηθεί την ενεργοποίηση των ρητρών. Σε σχετικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της, η Επιτροπή έχει δείξει ότι η ενεργοποίηση της NEC για την άμυνα θα οδηγήσει σε αύξηση των ελλειμμάτων και του χρέους σε πολλά κράτη-μέλη και θα καθυστερήσει τη μείωση του χρέους σε χώρες με ήδη υψηλό δημόσιο χρέος για αρκετά χρόνια.

Παράλληλα, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κινηθούν με στοχευμένα δημοσιονομικά μέτρα, τα οποία να είναι συμβατά με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και να επικεντρώνονται κυρίως στη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε παρεμβάσεις για την ενέργεια, όπως η εξοικονόμηση, η προώθηση καθαρών μορφών ενέργειας και η αποφυγή γενικευμένων επιδοτήσεων