Ποιος πληρώνει το τίμημα για την ασταθή δασμολογική πολιτική του Τραμπ

Πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν οι αμερικανικοί δασμοί στην Ευρώπη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι έχει ζητήσει από τους Ευρωπαίους να πληρώσουν, ενώ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τονίζει ότι οι αμερικανικοί δασμοί είναι «φόροι για τους Αμερικανούς – οι δασμοί θα τροφοδοτήσουν μόνο τον πληθωρισμό».

Η πραγματικότητα, όμως, είναι πιο σύνθετη, καθώς οι δασμοί δεν έχουν μονόπλευρη επίδραση. Το αν θα επιβαρύνουν τους καταναλωτές στις ΗΠΑ ή τους εξαγωγείς στην Ευρώπη εξαρτάται από τους μηχανισμούς της αγοράς: από την ευαισθησία στις τιμές, τα περιθώρια κέρδους και τις εξαρτήσεις. Η Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο οι δασμοί να παραμείνουν σε ισχύ, ακόμη και μετά την πρόσφατη δικαστική απόφαση του Σαββατοκύριακου.

Στην οικονομία ισχύει το εξής: όσο πιο εξαρτημένη είναι η αγορά από ένα εισαγόμενο προϊόν, τόσο πιο εύκολα μπορούν οι κατασκευαστές να μετακυλήσουν το κόστος χωρίς να φοβούνται απώλειες στις πωλήσεις. Αν όμως η ζήτηση είναι ευαίσθητη στις τιμές, το βάρος πρέπει να το φέρουν οι εξαγωγείς.

Σύμφωνα με την Handelsblatt, ο οικονομολόγος Κλάους-Γιούργκεν Γκερν (Klaus-Jürgen Gern) από το Κίελο παραπέμπει σε μια γνωστή αρχή: «Ειδικά όταν η χώρα που επιβάλλει τους δασμούς είναι μεγάλη, ο εξαγωγέας φέρει επίσης μέρος του βάρους. Μειώνει τις τιμές του για να εξασφαλίσει τις πωλήσεις».

Τους πρώτους μήνες μετά την επιβολή των νέων δασμών στις ΗΠΑ, αυτό το φαινόμενο παρατηρήθηκε, για παράδειγμα, στον τομέα των αυτοκινήτων: οι τιμές εξαγωγής μειώθηκαν κατά περίπου 10% – ένα σημαντικό ποσοστό, δεδομένου του δασμού 25%. Εταιρείες όπως η Porsche αρχικά ανέλαβαν το σύνολο των δασμών, δήλωσε ο Γκερν. Ωστόσο, αυτό δεν είναι βιώσιμο μακροπρόθεσμα.

Ακόμη και Αμερικανοί οικονομολόγοι όπως ο καθηγητής του Χάρβαρντ Τζέισον Φούρμαν (Jason Furman) και ο καθηγητής της Κολούμπια Γκλεν Χάμπαρντ (Glenn Hubbard), οι οποίοι σε άλλα θέματα έχουν πολύ διαφορετικές πολιτικές απόψεις, συμφωνούν για μια φορά: μακροπρόθεσμα, οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις στις ΗΠΑ θα πληρώσουν το μεγαλύτερο μέρος του λογαριασμού.

Η εμπειρική βάση είναι ακόμη περιορισμένη – μια τόσο εκτεταμένη αύξηση των δασμών δεν έχει σημειωθεί στις ΗΠΑ από τη δεκαετία του 1930.

Ωστόσο, μια γρήγορη έρευνα που διεξήγαγε η Γερμανική Βιομηχανική και Εμπορική Επιμελητήριο (DIHK) μεταξύ των εταιρειών-μελών της στις αρχές Αυγούστου παρέχει τις πρώτες ενδείξεις. Μεταξύ των επιχειρήσεων που αναφέρουν αλλαγή στην αντιμετώπιση των τελωνειακών εξόδων, προκύπτει η ακόλουθη εικόνα:

Το 62% μετακυλίει τα τελωνειακά έξοδα στους πελάτες των ΗΠΑ.

Το 22% μοιράζεται τα τελωνειακά έξοδα με τους πελάτες, με αποτέλεσμα να μειώνεται το περιθώριο κέρδους.

Το 15% αναλαμβάνει το σύνολο των εξόδων.

Με αυτόν τον τρόπο, οι ΗΠΑ αποσπούν πράγματι μέρος των περιθωρίων κέρδους των γερμανικών κατασκευαστών – κέρδη που δεν επιστρέφουν στη Γερμανία.

Όταν ο Τραμπ επέβαλε δασμούς στα κινεζικά προϊόντα κατά την προηγούμενη θητεία του, το κύριο βάρος το έφεραν οι Αμερικανοί καταναλωτές και οι αμερικανικές επιχειρήσεις.

Τα τελευταία τριμηνιαία αποτελέσματα πολλών αμερικανικών εταιρειών δείχνουν ότι και αυτή τη φορά οι ΗΠΑ θα πρέπει να πληρώσουν μεγάλο μέρος του λογαριασμού.

Ενώ οι «μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες» που δεν επηρεάστηκαν από τον εμπορικό πόλεμο σημειώνουν ρεκόρ κερδών, μέχρι στιγμής περισσότερες από τις μισές εταιρείες που είναι εισηγμένες στον χρηματιστηριακό δείκτη S&P 500 έχουν αναφέρει μείωση των περιθωρίων κέρδους τους. Η έκταση των εισαγωγικών δασμών είναι εμφανής, για παράδειγμα, στους ισολογισμούς των αμερικανικών αυτοκινητοβιομηχανιών Ford και GM, αλλά και του κατασκευαστή αθλητικών ειδών Nike, των οποίων τα αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο επιβαρύνθηκαν με δασμούς ύψους έως και ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Πώς επηρεάζουν οι δασμοί τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις;

Και για τους κατασκευαστές της ΕΕ, όλα εξαρτώνται από τους μηχανισμούς της αγοράς: Πόσο ευαίσθητοι είναι οι πελάτες των ΗΠΑ στις τιμές και πόσο ανθεκτικά είναι τα περιθώρια κέρδους τους;

Οι κατασκευαστές πολυτελών αγαθών, όπως σαμπάνια ή αυτοκίνητα υψηλής ποιότητας, μπορούν να απορροφήσουν τους δασμούς για να διατηρήσουν τα μερίδια αγοράς τους, αλλά αυτό γίνεται σε βάρος των κερδών και των επενδύσεων.

Οι ευαίσθητοι στον τιμολογιακό τομέα κλάδοι απειλούνται με κατάρρευση στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες από εμπιστευτικές πηγές, πριν από τις διαπραγματεύσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εντοπίσει ιδιαίτερα ευαίσθητους τομείς. Σε αυτούς περιλαμβάνονται:

Καλλυντικά χαμηλής και μεσαίας τιμής, όπως τα προϊόντα των εταιρειών L’Oréal και Beiersdorf,

Ορισμένα χημικά προϊόντα,

Ορισμένα μηχανήματα,

Φάρμακα, ιδίως τα γενόσημα,

Επεξεργασμένα τρόφιμα,

Κρασιά και οινοπνευματώδη ποτά χαμηλής και μεσαίας τιμής,

Έπιπλα

Σε αυτούς τους κλάδους, ο ανταγωνισμός των τιμών με τους Αμερικανούς κατασκευαστές είναι τόσο έντονος που υπάρχει κίνδυνος απώλειας μεριδίου αγοράς. Για τα γενόσημα φάρμακα, η ΕΕ διαπραγματεύτηκε με την αμερικανική κυβέρνηση μια εξαίρεση από τους δασμούς.

Τι σημαίνει αυτό για τις γερμανικές εξαγωγές;

Ο στόχος του Τραμπ να εκδιώξει τους γερμανούς κατασκευαστές από την αμερικανική αγορά έχει ήδη αρχίσει να αποδίδει καρπούς. Στην έρευνα της DIHK, το 54% των επιχειρήσεων που έχουν άμεσες εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ δήλωσαν ότι θα μειώσουν τις συναλλαγές τους με τις αυτές.

Οι οικονομολόγοι υπενθυμίζουν ότι η απώλεια μεριδίου αγοράς είναι δύσκολο να αναστραφεί. Όσοι εκτοπίζονται λόγω των δασμών συχνά δεν επιστρέφουν, ακόμη και αν τα εμπόδια καταργηθούν αργότερα.

Για πολλές επιχειρήσεις του μεταποιητικού κλάδου, «το σύνολο των δραστηριοτήτων στις ΗΠΑ βρίσκεται σε κίνδυνο», προειδοποιεί η Ένωση Κατασκευαστών Μηχανημάτων και Εγκαταστάσεων (VDMA).

Οι στατιστικές εξαγωγών υποδηλώνουν επίσης απώλειες στην αγορά: από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο, οι γερμανικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 19,1%. Ωστόσο, δεν είναι ακόμη σαφές εάν αυτή η τάση θα συνεχιστεί. Η μείωση αυτή ακολουθεί μια περίοδο ασυνήθιστα υψηλών εξαγωγών την άνοιξη, καθώς πολλές εταιρείες προχώρησαν σε προωθημένες παραδόσεις προκειμένου να προλάβουν τους νέους δασμούς.

Μπορούν οι ΗΠΑ να επανεκβιομηχανιστούν με δασμούς;

Οι οικονομολόγοι διαφωνούν επί δεκαετίες σχετικά με αυτό το θέμα. Το σωστό είναι: Κανένα κράτος στον κόσμο δεν κατάφερε να βιομηχανοποιηθεί με ελεύθερο ανταγωνισμό – είτε πρόκειται για τη Μεγάλη Βρετανία, τις ΗΠΑ, τη Γερμανία, την Ιαπωνία ή τη Νότια Κορέα: Όλα προστάτευαν αρχικά τις νέες βιομηχανίες τους με δασμούς, ποσοστώσεις ή απαγορεύσεις εισαγωγών. Ακόμη και η ΕΕ προστατεύει την αυτοκινητοβιομηχανία της με δασμό 10% και επιπλέον τιμωρητικούς δασμούς κατά των κινεζικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Το κρίσιμο είναι αν μια χώρα μπορεί παράλληλα να αναπτύξει τεχνογνωσία και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό.

Ωστόσο, πρόσφατες μελέτες δείχνουν επίσης ότι οι κερδοφορίες στην παραγωγή συχνά επιτυγχάνονται με πολύ υψηλό κόστος λόγω του αποκλεισμού.

Οι οικονομολόγοι βασίζονται στην εμπειρία με τους τιμωρητικούς δασμούς που ο Τραμπ είχε ήδη επιβάλει κατά την πρώτη θητεία του σε εισαγωγές από πλυντήρια ρούχων έως χάλυβα.

Το Peterson Institute for International Economics (PIIE), ένα think tank με έδρα την Ουάσινγκτον, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι Αμερικανοί καταναλωτές πλήρωσαν μεταξύ 800.000 και 900.000 δολάρια για κάθε θέση εργασίας που διασώθηκε ή δημιουργήθηκε τότε χάρη στους τιμωρητικούς δασμούς.

Ωστόσο, σύμφωνα με οικονομολόγους και επιχειρήσεις, η δυνατότητα προγραμματισμού είναι επίσης σημαντική για τις αποφάσεις σχετικά με την επιλογή της τοποθεσίας: Μπορούν οι επιχειρήσεις να βασίζονται σε ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον στις ΗΠΑ μετά την αύξηση των δασμών;

Προς το παρόν, η κατάσταση στις ΗΠΑ παραμένει αβέβαιη για τους επενδυτές. Ένα αμερικανικό εφετείο ακύρωσε το Σάββατο τους δασμούς του Τραμπ που θα τεθούν σε ισχύ από τον Οκτώβριο. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε ο ίδιος στην ερώτηση σχετικά με τη δυνατότητα προγραμματισμού της δασμολογικής πολιτικής του τον Ιούλιο, όταν δημοσιογράφοι τον ρώτησαν αν θα τηρήσει τις προθεσμίες που είχε υποσχεθεί: «Όχι, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε».