Πώς η Γαλλία κατέκτησε τον θλιβερό τίτλο της χώρας με τις χειρότερες δημοσιονομικές επιδόσεις στην ΕΕ

Η παρατεταμένη πολιτική κρίση της Γαλλίας έχει μετατρέψει τη χώρα σε δημοσιονομικό σημείο ανάφλεξης της ευρωζώνης, αναλαμβάνοντας έναν ρόλο που διαδραμάτιζε εδώ και καιρό η Ιταλία.

Συγκεκριμένα, η μετατόπιση έγινε έντονα αντιληπτή την Παρασκευή (19.9.25), όταν η Γαλλία υπέστη τη δεύτερη υποβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας μέσα σε μια εβδομάδα, ακριβώς τη στιγμή που η Ιταλία κέρδισε την πρώτη αναβάθμιση από την Fitch Ratings από το 2021. Το χάσμα μεταξύ τους μειώνεται, σύμφωνα με την αξιολόγηση της Fitch Ratings, η οποία πλέον τοποθετεί τις χώρες σε απόσταση μόλις τριών βαθμίδων, σύμφωνα με το Bloomberg.

Οι βραχυπρόθεσμες αιτίες ανησυχίας για το Παρίσι είναι σαφείς: η επικρατούσα αστάθεια από τις πρόωρες εκλογές του περασμένου έτους, η μη επίτευξη των στόχων για το έλλειμμα και η έλλειψη σαφούς πορείας για δημοσιονομική εξυγίανση. Το κοινοβούλιο είναι διαιρεμένο σε ασυμβίβαστες παρατάξεις και η Γαλλία έχει πλέον τον πέμπτο πρωθυπουργό της σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Στην Ιταλία, εν τω μεταξύ, η σημερινή κυβέρνηση με επικεφαλής την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι βρίσκεται στην εξουσία εδώ και σχεδόν τρία χρόνια, μια ασυνήθιστα μεγάλη θητεία, και έχει μάλιστα καταφέρει να επιταχύνει τον ρυθμό μείωσης του ελλείμματος.

Αλλά παρά τις βραχυπρόθεσμες εξελίξεις σε κάθε χώρα, διαδραματίζονται μακροπρόθεσμοι παράγοντες. Στην πραγματικότητα, τα τρέχοντα προβλήματα στο Παρίσι υποβόσκουν εδώ και δεκαετίες.

Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση πυροδότησε σχεδόν 20 χρόνια απόκλισης μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας.

Οι εταιρείες αξιολόγησης αντέδρασαν στο υψηλό δημόσιο χρέος και την χρόνια χαμηλή ανάπτυξη της Ιταλίας με μια σειρά υποβαθμίσεων από το 2011 και μετά. Η Γαλλία έχασε τις κορυφαίες πιστοληπτικές της βαθμολογίες περίπου την ίδια εποχή, αλλά δεν έπεσε τόσο πολύ και σταθεροποιήθηκε από το 2016 και μετά.

Η εκλογή του Εμανουέλ Μακρόν το 2017 παρέτεινε αυτή την περίοδο σταθερότητας, καθώς οι αξιολογητές και οι επενδυτές χαιρέτησαν τα σχέδιά του που τάσσονται υπέρ της ανάπτυξης και των επιχειρήσεων.

Οι ιταλικές και γαλλικές αποδόσεις βρίσκονται πλέον σε ευθεία γραμμή

Η αγορά ομολόγων έχει αφηγηθεί μια παρόμοια ιστορία. Αφού οι τύχες των χωρών άρχισαν να αποκλίνουν λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, η Ιταλία βυθίστηκε στο επίκεντρο της αναταραχής χρέους του ευρώ, μαζί με άλλες οικονομίες του νότου της Ευρώπης. Εν τω μεταξύ, η Γαλλία κατάφερε να διατηρήσει την ιδιότητά της ως λεγόμενου βασικού μέλους της νομισματικής ζώνης, όχι πολύ πίσω από τη Γερμανία.

Ο Ιταλός πρωθυπουργός Σίλβιο Μπερλουσκόνι αναγκάστηκε να παραιτηθεί μετά από μια απότομη αύξηση του κόστους δανεισμού. Θα χρειαστούν χρόνια για να μπει η χώρα σε μια σταθερή πορεία και να αρχίσουν να αποδίδουν οι αποσπασματικές δημοσιονομικές προσπάθειες διαφόρων κυβερνήσεων.

Οι γαλλικές δαπάνες ξεπερνούν αυτές της Ιταλίας

Καθ’ όλη την περίοδο της χαμηλής απόδοσης της Ιταλίας, οι δαπάνες στη Γαλλία ήταν στην πραγματικότητα σημαντικά υψηλότερες. Μειώθηκαν αισθητά μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Μακρόν, αλλά όταν εμφανίστηκε η Covid, και οι δύο χώρες δαπάνησαν τεράστια ποσά. Ο Γάλλος πρόεδρος επανέλαβε τον Μάριο Ντράγκι της Ιταλίας με την υπόσχεση να κάνει «ό,τι κοστίσει» για να αποτρέψει την οικονομία από την κατάρρευση.

Καθώς η σκόνη κατακάθισε μετά την πανδημία και την πληθωριστική κρίση που ακολούθησε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι δαπάνες της Γαλλίας ως μερίδιο της οικονομίας της ήταν μόνο ελαφρώς χαμηλότερες από ό,τι όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Μακρόν – και εξακολουθούν να είναι το υψηλότερο επίπεδο μεταξύ των προηγμένων οικονομιών του κόσμου, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του ΟΟΣΑ.

Η Ιταλία έχει επιδείξει μεγαλύτερη δημοσιονομική πειθαρχία

Η Γαλλία συνήθως έχει μεγαλύτερα ελλείμματα από την Ιταλία και σπάνια βρίσκεται εντός του ορίου του 3% του ΑΕΠ που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτω από το οποίο η τελευταία χώρα αναμένεται να υποχωρήσει ήδη από το επόμενο έτος. Αλλά ακόμη και το βασικό μέτρο της διαφοράς μεταξύ εξόδων και εσόδων κρύβει μια βαθύτερη απόκλιση.

Αν αφαιρεθεί το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους, η δημοσιονομική πειθαρχία της Ιταλίας με την πάροδο του χρόνου δεν φαίνεται τόσο άσχημη. Ένα άλλο μέτρο που προσαρμόζεται επίσης στα υψηλά και στα χαμηλά του οικονομικού κύκλου – γνωστό στην ευρωπαϊκή ορολογία ως κυκλικά προσαρμοσμένο ισοζύγιο – είναι ακόμη πιο ενδεικτικό της μακροχρόνιας δημοσιονομικής χαλαρότητας της Γαλλίας.

Το μέτρο αυτό έχει χάσει την εύνοια των Βρυξελλών στην κρίση των Βρυξελλών περί δημοσιονομικής ορθότητας, αλλά αποτελεί μια συνοπτική εικόνα των θεμελιωδών προκλήσεων στη Γαλλία.

Η γαλλική φορολογία αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ήμισυ της οικονομικής παραγωγής

Με μεγαλύτερες δαπάνες από την Ιταλία, η Γαλλία ανέκαθεν χρειαζόταν να εισπράττει περισσότερους φόρους. Σε αυτό το μέτρο, το χάσμα μεταξύ των δύο τείνει να αλλάζει ελάχιστα, μέχρι μια αξιοσημείωτη σύγκλιση από την εκλογή του Μακρόν το 2017 και μετά.

Τα τελευταία χρόνια, τα ταμεία του ιταλικού κράτους έχουν επωφεληθεί από την ψηφιοποίηση των διαδικασιών φορολογικού ελέγχου, καθώς και από την ευρύτερη χρήση ιχνηλασιμοτήτων πληρωμών.

Εν τω μεταξύ, ο Μακρόν προωθούσε μια επιθετική φιλοεπιχειρηματική ατζέντα με μεγάλες φορολογικές περικοπές για τις επιχειρήσεις. Το σχέδιο ήταν αυτό να επιφέρει την οικονομική ανάπτυξη που θα μείωνε το σχετικό κόστος των τεράστιων δημόσιων δαπανών.

Αλλά αποδείχθηκε ανεπαρκές . Τώρα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πιέζουν για αλλαγή πορείας και επιστροφή σε υψηλότερη φορολογία για τις εταιρείες και τους πλούσιους.

Η γαλλική οικονομική ανάπτυξη ξεπέρασε την Ιταλία

Βεβαίως, η Γαλλία εξακολουθεί να έχει ένα πλεονέκτημα όσον αφορά τη συνολική οικονομική παραγωγή. Το χάσμα έχει διευρυνθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες, με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν να ξεπερνά το όριο των 3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων το 2023, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Εν τω μεταξύ, η Ιταλία σημείωσε μείωση της ανάπτυξης το τελευταίο τρίμηνο και πρόσφατα μείωσε στο μισό τον στόχο της για το τρέχον έτος σε μόλις 0,6%. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι σχεδόν 200 δισεκατομμύρια ευρώ (235 δισεκατομμύρια δολάρια) σε επενδύσεις προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το βάρος χρέους της Γαλλίας καλύπτει το χαμένο έδαφος

Το συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει μια κληρονομιά δημόσιου χρέους και στις δύο χώρες. Το βάρος της Ιταλίας εξακολουθεί να είναι μεγαλύτερο, αλλά η διαφορά συρρικνώνεται γρήγορα καθώς στο Παρίσι επιμένει ένα αδιέξοδο σχετικά με την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών.

Η δημοσιονομική εξυγίανση της Ιταλίας της επέτρεψε να επιτύχει ξανά ένα μικρό πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο χρησιμοποιεί για να μειώσει τον δανεισμό της, αν και η διαδικασία είναι αργή.

Το μεγαλύτερο χρέος, σε συνδυασμό με τα υψηλότερα επιτόκια, αναμένεται να αυξήσει το κόστος εξυπηρέτησης του βάρους και για τις δύο κυβερνήσεις. Ο ετήσιος λογαριασμός στη Γαλλία αναμένεται να αυξηθεί σε περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2029 από περίπου 30 δισεκατομμύρια ευρώ το 2020, σύμφωνα με τον κρατικό ελεγκτή Cour des Comptes.

Ικανοποίηση των Πολιτών με τις Διοικητικές Υπηρεσίες

Παρά την υποστήριξη που προσφέρουν τα κράτη τους στους πολίτες, δεν είναι σαφές ότι οι Γάλλοι ή οι Ιταλοί είναι πιο ευχαριστημένοι με τον τρόπο που λειτουργούν οι χώρες τους, σε σύγκριση με άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες.

Εντός του ΟΟΣΑ , οι κοινωνικές δαπάνες στη Γαλλία βρίσκονται κοντά στην κορυφή της κλίμακας, στο 30,6% του οικονομικού προϊόντος. Η Ιταλία δεν απέχει πολύ, με 27,6%. Ωστόσο, όταν οι πολίτες ερωτώνται πόσο ικανοποιημένοι είναι με τις διοικητικές υπηρεσίες, και οι δύο χώρες βρίσκονται κοντά στο τέλος της κατάταξης.