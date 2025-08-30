Πώς η Κίνα εξελίσσεται στο πρώτο μεγάλο “ηλεκτροκράτος” του πλανήτη

Τη φιλοδοξία να μετατρέψει την Κίνα στο πρώτο πραγματικό “ηλεκτρικό κράτος” στον πλανήτη έχει το Πεκίνο και η τάση των τελευταίων ετών μαρτυρά ότι το εγχείρημα εξελίσσεται με πλήρεις ρυθμούς.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η απεξάρτηση της χώρας από εισαγωγές ορυκτών καυσίμων. Να αναφέρουμε ότι η Κίνα εισήγαγε πέρυσι 11,1 εκατ. βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, από 11,3 εκατ. ένα χρόνο νωρίτερα. Μεγαλύτεροι προμηθευτές της είναι η Ρωσία και η Σ. Αραβία.

Στην περίπτωση του φυσικού αερίου, η χώρα εισάγει ποσότητες μέσω αγωγών από τη Ρωσία, αλλά και υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) από χώρες όπως η Αυστραλία. Οι εισαγωγές του LNG βαίνουν μειούμενες, καθώς το φετινό Αύγουστο έχουν πέσει κατά 9% σε ετήσια βάση.

Ο στόχος του Πεκίνου είναι να εξηλεκτρίσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της οικονομίας, προκειμένου να λειτουργεί με εγχώρια παραγόμενο ηλεκτρισμό αντί για καύσιμα. Καθώς η Κίνα έχει ηγετική θέση στις τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής και ιδίως στα φωτοβολταϊκά και τις μπαταρίες, μια τέτοια κίνηση έχει σημαντική εγχώρια προστιθέμενη αξία, εκτός από γεωστρατηγικά οφέλη.

Οι εγκαταστάσεις των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δείχνουν ότι λαμβάνει χώρα μια κοσμογονία: Τους πρώτους επτά μήνες του φετινού έτους προστέθηκαν 223 GW φωτοβολταϊκών, δηλαδή 100 GW παραπάνω από ότι την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αντίστοιχα, εγκαταστάθηκαν 45 GW αιολικών κατά το α’ εξάμηνο, όπως και 335 GWh συστημάτων αποθήκευσης με μπαταρίες. Πρόκειται για υπερπολλαπλάσιες προσθήκες σε σύγκριση με την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Την ίδια στιγμή περίπου το ένα στα δύο νέα αυτοκίνητα που πωλούνται πλέον είναι ηλεκτρικό, με τις αυτοκινητοβιομηχανίες της Κίνας να πρωταγωνιστούν διεθνώς στον κλάδο.

Οι παραπάνω τάσεις αντανακλώνται και στην κατανάλωση ηλεκτρισμού της χώρας, η οποία έχει εκτοξευτεί τα τελευταία χρόνια. Ενδεικτικά, η Κίνα κατανάλωσε τον Ιούλιο 1.023 τεραβατώρες ηλεκτρικού ρεύματος, όσες δηλαδή καταναλώνει η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη, Ιαπωνία, σε ένα ολόκληρο έτος.

Μιλάμε για μια ετήσια άνοδο 8,6%, η οποία σε αντίθεση με προηγούμενες δεκαετίες, δεν οφείλεται μόνο στην οικονομική ανάπτυξη (+5,2% στο α’ εξάμηνο), αλλά και στον εξηλεκτρισμό.

Ενδεικτικά, οι καταναλώσεις ηλεκτρισμού του οικιακού τομέα και του τομέα υπηρεσιών έχουν διπλασιαστεί από το 2019 μέχρι σήμερα, ενώ και η κινεζική βιομηχανία πατάει “γκάζι” με +4,7% κατά το τελευταίο έτος.

Απομένει να φανεί μέχρι που θα φτάσουν οι δυνατότητες της Κίνας, καθώς από ένα σημείο και μετά περιορισμοί, όπως το δίκτυο ηλεκτρισμού, ενδέχεται να βάλουν φρένο στην ανάπτυξη της παραγωγής και της ζήτησης ηλεκτρισμού.