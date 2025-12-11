Διεθνή

«Πράσινο φως» για το αναθεωρημένο InvestEU: Η ΕΕ αυξάνει την εγγύηση κατά 2,9 δισ. ευρώ και μειώνει τη γραφειοκρατία

Το αναθεωρημένο πρόγραμμα InvestEU στοχεύει σε περισσότερες επενδύσεις, λιγότερους δείκτες για ΜΜΕ και ετήσιες αντί εξαμηνιαίων εκθέσεων για τους εταίρους υλοποίησης στα πλαίσια της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ
European union flag against parliament in Brussels, Belgium
iStock

Το «πράσινο φως» έδωσε σήμερα (11.12.25) το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον αναθεωρημένο κανονισμό του προγράμματος InvestEU, στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων «Omnibus II», που στοχεύει στην απλούστευση της νομοθεσίας για τις επενδύσεις της ΕΕ.

Οι νέοι κανόνες του InvestEU στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, αυξάνοντας την ικανότητά της να κινητοποιεί πρόσθετες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Το αναθεωρημένο πρόγραμμα θα στηρίξει στρατηγικούς τομείς, όπως η Πυξίδα Ανταγωνιστικότητας, η καθαρή βιομηχανία, η αμυντική πολιτική και η στρατιωτική κινητικότητα, ανοίγοντας δρόμους για πιο στοχευμένες επενδύσεις, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Συμβουλίου της ΕΕ.

Σύμφωνα με τον αναθεωρημένο κανονισμό του προγράμματος  «Invest EU», προβλέπονται τα εξής:

  • Αύξηση της εγγύησης της ΕΕ κατά 2,9 δισ. ευρώ (σ.σ. από 26,2 δισ. ευρώ που ήταν έως τώρα σε 29,1 δισ. ευρώ)
  • Διευκόλυνση της συνδυασμένης χρήσης της εγγύησης InvestEU με τρία προηγούμενα προγράμματα: το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), τον μηχανισμό χρέους «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) και τον μηχανισμό χρέους InnovFin για έρευνα και καινοτομία.
  • Μείωση του διοικητικού βάρους για εταίρους υλοποίησης, χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές και τελικούς αποδέκτες, με εκτιμώμενη εξοικονόμηση κόστους 350 εκατ. ευρώ.
  • Αναθεωρημένος ορισμός των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και μείωση των δεικτών που πρέπει να καταγράφουν και να αναφέρουν οι εταίροι υλοποίησης για μικρές πράξεις έως 300.000 ευρώ.
  • Μείωση της συχνότητας υποβολής εκθέσεων, από εξαμηνιαία σε ετήσια, για τους εταίρους υλοποίησης.

Η νομοθετική πράξη αναμένεται να δημοσιευτεί τις επόμενες ημέρες στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα τεθεί σε ισχύ την επόμενη ημέρα.

Διεθνή
