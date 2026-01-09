«Πράσινο φως» της ΕΕ για χρηματοδότηση αμυντικών τεχνολογιών μέσω του STEP

Νέο πλαίσιο χρηματοδότησης για τις αμυντικές τεχνολογίες διαμορφώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), μετά την έγκριση του κανονισμού «Defence mini-omnibus» στις 23 Δεκεμβρίου 2025. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τον ρόλο της Πλατφόρμας Στρατηγικών Τεχνολογιών για την Ευρώπη (STEP), η οποία πλέον επεκτείνεται και στον τομέα της άμυνας.

Συγκεκριμένα, το νέο πρόγραμμα εντάσσεται στο σχέδιο «ReArm Europe» και διευρύνει το αντικείμενο του STEP, που μέχρι σήμερα χρηματοδοτούσε επενδύσεις σε ψηφιακές, καθαρές και βιοτεχνολογίες. Πλέον, προστίθεται ένας τέταρτος πυλώνας, αυτός των αμυντικών τεχνολογιών, ανοίγοντας τον δρόμο για νέα έργα και επενδύσεις στο τομέα της άμυνας σε επίπεδο ΕΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από τον Μάρτιο του 2024 έως σήμερα έχουν κινητοποιηθεί σχεδόν 24 δισ. ευρώ για στρατηγικές τεχνολογίες, μέσω 8 διαφορετικών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων που εντάσσονται στο STEP. Το ποσό αυτό αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, καθώς ενεργοποιούνται νέες προσκλήσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία.