Πρεμιέρα για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ με Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Μακρόν και Τραμπ

Το επίσημο πρόγραμμα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) ξεκινά σήμερα (20.1.2026) στο Νταβός της Ελβετίας, με τη φετινή συνάντηση επισκιάζεται από την εκφρασμένη επιθυμία του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

Την πρώτη μέρα είναι προγραμματισμένες ομιλίες της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Κινέζου αντιπροέδρου Χε Λιφένγκ. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις με τη συμμετοχή του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και του διευθύνοντος συμβούλου της Microsoft, Σάτια Ναντέλα. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να φτάσει στο Νταβός αύριο, όπου θα πραγματοποιήσει και ομιλία.

«Περισσότερο παρά ποτέ, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ μοιάζει με ένα τσίρκο όπου συγκεντρώνονται ολιγάρχες, αυταρχικοί ηγέτες και κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων για να συζητήσουν πώς θα διατηρήσουν τα κέρδη τους. Είμαστε εδώ για να δηλώσουμε ότι ανήκουμε στην παγκόσμια αντίσταση κατά του αυταρχισμού και του φασισμού», δήλωσε ο Φίλιπ Σμιτ, εκπρόσωπος της ακροαριστερής Κίνησης για το Σοσιαλισμό.

Στο χιονοδρομικό κέντρο του Νταβός συγκεντρώνονται περίπου 3.000 συμμετέχοντες για τη συνάντηση, η οποία θα διαρκέσει έως την Πέμπτη. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν η παγκόσμια οικονομία, το εμπόριο και η τεχνητή νοημοσύνη, υπό τον γενικό τίτλο «Πνεύμα Διαλόγου». Ανάμεσα στους συμμετέχοντες είναι κορυφαίοι πολιτικοί και εκατοντάδες ηγέτες επιχειρήσεων.