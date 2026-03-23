Προειδοποίηση Μπιρόλ (IEA): Είμαστε μπροστά στη χειρότερη ενεργειακή κρίση εδώ και δεκαετίες, με ζημιές σε 40 εγκαταστάσεις

O κόσμος είναι αντιμέτωπος με τον κίνδυνο να βιώσει τη χειρότερη ενεργειακή κρίση των τελευταίων δεκαετιών εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, προειδοποίησε σήμερα ο Φατίχ Μπιρόλ, ο διευθυντής του IEA (International Energy Agency – Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας), αναφερόμενος σε «μείζονα απειλή» για την παγκόσμια οικονομία.

«Ως σήμερα, έχουμε απολέσει 11 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, με άλλα λόγια περισσότερα απ’ ό,τι στις δυο προηγούμενες πετρελαϊκές κρίσεις μαζί», τόνισε στο National Press Club στην Καμπέρα ο διευθυντής του IEA αναφερόμενος στις κρίσεις ενέργειας των χρόνων του 1970.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σε καθεμιά από τις κρίσεις, ο κόσμος είχε απολέσει περίπου πέντε εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ή αλλιώς, αν προσθέταμε και τις δύο, 10 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα», εξήγησε ο κ. Μπιρόλ.

Αναφερόμενος επίσης στις συνέπειες της στρατιωτικής εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022,πρόσθεσε πως «αυτή η κρίση ως αυτό το στάδιο ισοδυναμεί με δυο πετρελαϊκές κρίσεις και την κατάρρευση της αγοράς αερίου μαζί».

Τουλάχιστον σαράντα ενεργειακές υποδομές έχουν υποστεί «σοβαρές ή πολύ σοβαρές» ζημιές εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή για 24η ημέρα, σημείωσε και τόνισε ότι καμιά χώρα δεν θα μπορέσει να έχει ανοσία έναντι των συνεπειών αυτής της κρίσης, αν συνεχιστεί σε αυτόν τον δρόμο. Είναι επομένως απαραίτητο να υπάρξει δράση σε παγκόσμια κλίμακα, εκτίμησε ακόμη ο κ. Μπιρόλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η παγκόσμια οικονομία είναι αντιμέτωπη με μείζονα απειλή και ελπίζω ότι το πρόβλημα θα επιλυθεί το συντομότερο δυνατόν», συμπλήρωσε.

Τα Στενά του Ορμούς, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% της παγκόσμιας παραγωγής υδρογονανθράκων, είναι ουσιαστικά κλειστά από το ξέσπασμα του πολέμου την 28η Φεβρουαρίου και η μεταφορά εμπορευμάτων έχει κατακρημνιστεί (-95%), σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων Kpler.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε τελεσίγραφο στο Ιράν να ανοίξει τη δίοδο διαφορετικά θα βομβαρδίσει την περιοχή ενώ το Ιράν διεξάγει πλήγματα αντιποίνων εναντίον υποδομών, ιδίως ενεργειακών, σε κράτη-συμμάχους της Ουάσιγκτον στην περιοχή, κι εναντίον πλοίων κινούμενων στον Κόλπο.

Εντωμεταξύ, με την προσδοκία πως θα φρέναρε την απογείωση των τιμών του πετρελαίου, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Παρασκευή (20.3.2026) πως θα επιτρέψουν, για έναν μήνα, τις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου που μεταφέρεται με πλοία αλλά η Τεχεράνη αντέτεινε πως δεν έχει κανένα πλεόνασμα αργού που βρίσκεται στη θάλασσα.