«Ψαλίδι» από ασιατικές χώρες στη χρήση καυσίμων – Τετραήμερη εργασία και κλείσιμο σχολείων για να περάσει το σοκ του πολέμου

Περισσότερους περιορισμούς στη χρήση καυσίμων επιβάλλουν οι κυβερνήσεις της Ασίας, καθώς η αυξανόμενη έλλειψη εφοδιασμού οδηγεί σε μέτρα εξοικονόμησης, ενώ καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τις αγορές, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή που περιορίζει τη διαθεσιμότητα ενέργειας.

Ειδικότερα, το Βιετνάμ μείωσε τους εισαγωγικούς δασμούς σε ορισμένα πετρελαϊκά προϊόντα και δήλωσε ότι το πετρέλαιο που δεν έχει ακόμη δεσμευτεί για εξαγωγή πρέπει να πωλείται σε εγχώρια διυλιστήρια. Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Ασίας προειδοποίησε ότι θα μπορούσαν να προκύψουν ελλείψεις σε καύσιμα αεριωθούμενων από τις αρχές Απριλίου, με τους προμηθευτές να καθυστερούν τις παραδόσεις ή ενδεχομένως να επικαλούνται ρήτρες ανωτέρας βίας για να τερματίσουν τις συμβάσεις.

Η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης έδωσε εντολή στις υπηρεσίες να υιοθετήσουν ρυθμίσεις για την εργασία από το σπίτι και ανέστειλε τα μη απαραίτητα ταξίδια στο εξωτερικό, στο πλαίσιο έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της ζήτησης ενέργειας. Οι Φιλιππίνες -οι οποίες εισάγουν σχεδόν όλο το πετρέλαιο τους- έχουν ήδη ξεκινήσει μια προσωρινή τετραήμερη εβδομάδα εργασίας για τα κυβερνητικά γραφεία, όπου η χρήση του ανελκυστήρα έχει περιοριστεί και ο κλιματισμός έχει ρυθμιστεί σε ελάχιστη θερμοκρασία 24 βαθμών, σύμφωνα με το Bloomberg.

Το Πακιστάν μείωσε επίσης την εργάσιμη εβδομάδα, έκλεισε τα σχολεία και σταμάτησε προσωρινά τους μισθούς των υπουργών του υπουργικού συμβουλίου, στο πλαίσιο άνω των δώδεκα μέτρων λιτότητας που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ αργά τη Δευτέρα (9.3.2026). Η Ινδία επίσης ανακατευθύνει τις προμήθειες υγραερίου μακριά από τους βιομηχανικούς χρήστες στα νοικοκυριά.

«Δεν πρόκειται πλέον μόνο για ζήτημα τιμών, αλλά κυρίως για ζήτημα εφοδιασμού και τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης της Ινδίας εξαντλούνται γρήγορα», δήλωσε η Madhavi Arora, οικονομολόγος στην Emkay Global Financial Services Ltd. «Οποιαδήποτε κυβέρνηση θα δώσει προτεραιότητα στους πολίτες της έναντι των βιομηχανιών σε περιόδους ελλείψεων. Αλλά οι βιομηχανίες πλήττονται, κάτι που τελικά θα επηρεάσει την οικονομική ανάπτυξη».

Αναταραχή υπάρχει σε όλη τη Μέση Ανατολή και πέρα ​​από αυτήν από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Οι καταναλωτές πετρελαίου και φυσικού αερίου ανησυχούν ολοένα και περισσότερο ότι ο εφοδιασμός θα διαταραχθεί από τις ιρανικές επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές και το σχεδόν κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Η σύγκρουση, η οποία έχει εμπλέξει περισσότερες από δώδεκα χώρες στη σύγκρουση, οδήγησε σε αύξηση των παγκόσμιων τιμών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και προϊόντων όπως το ντίζελ. Το αργό πετρέλαιο εκτινάχθηκε στα 120 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα, αφού οι μεγάλοι παραγωγοί στον Περσικό Κόλπο αναγκάστηκαν να μειώσουν την παραγωγή, αν και οι τιμές υποχώρησαν απότομα μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος θα επιλυθεί «πολύ σύντομα».

Οι επιπτώσεις αντηχούν στην Ασία, όπου οι αεροπορικές εταιρείες αυξάνουν τις τιμές των εισιτηρίων και καταρτίζουν σχέδια έκτακτης ανάγκης που περιλαμβάνουν την καθήλωση των αεροπλάνων στο έδαφος. Το Βιετνάμ έχει προτείνει να τους επιτραπεί να επιβάλουν επιβαρύνσεις καυσίμων και να προσαρμόσουν το ανώτατο όριο τιμών στις εγχώριες πτήσεις για να διατηρήσουν τις δραστηριότητές τους. Το λειτουργικό κόστος για τον εθνικό αερομεταφορέα Vietnam Airlines θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 50% έως 60% ανά μήνα, ανέφερε η αεροπορική αρχή.

«Οι ασιατικές αεροπορικές εταιρείες είναι δομικά πιο εκτεθειμένες στις αναταραχές στη Μέση Ανατολή από ό,τι οι δυτικές αεροπορικές εταιρείες, και η αντίθεση είναι αρκετά έντονη», δήλωσε ο Linus Benjamin Bauer, ιδρυτής της παγκόσμιας εταιρείας συμβούλων αεροπορίας BAA & Partners. «Πολλές ασιατικές αεροπορικές εταιρείες αντισταθμίζουν επίσης τα καύσιμα λιγότερο επιθετικά, πράγμα που σημαίνει ότι οι κραδασμοί κόστους επηρεάζουν ταχύτερα τα αποτελέσματα».

Στο έδαφος, σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές σε βενζινάδικα από τη Μανίλα έως το Ανόι. Το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου του Βιετνάμ προέτρεψε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να μην συσσωρεύουν παράνομα βενζίνη και να εφαρμόσουν λύσεις εξοικονόμησης καυσίμων, όπως η χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών ή η ποδηλασία σε μικρές αποστάσεις.

Η Ταϊλάνδη σχεδιάζει να αυξήσει τη χρήση μειγμάτων βιοκαυσίμων για να μειώσει τη ζήτηση για εισαγόμενο αργό πετρέλαιο, δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Ενέργειας Auttapol Rerkpiboon. Οι αρχές θα παγώσουν τις τιμές του υγραερίου μέχρι τον Μάιο για να προστατεύσουν τα νοικοκυριά από την αύξηση του κόστους ενέργειας, και ο υπουργός Μεταφορών Phiphat Ratchakitprakarn προέτρεψε το κοινό να αποφύγει τις αγορές πανικού καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για πιθανές ελλείψεις καυσίμων.

Τα ταϊλανδέζικα ΜΜΕ έδειξαν πλάνα από πινακίδες σε βενζινάδικα κοντά στα σύνορα με τη Μιανμάρ, που έγραφαν: «Απαγορεύονται τα οχήματα της Μιανμάρ» σε δύο γλώσσες, μετά από μια αύξηση της διασυνοριακής κυκλοφορίας. Μεγάλες ουρές είχαν σχηματιστεί στα πρατήρια καυσίμων στη Μιανμάρ την περασμένη εβδομάδα εν μέσω ανησυχιών για την προμήθεια καυσίμων υπό την στρατιωτική κυβέρνηση της χώρας. Η κυβέρνηση στις Φιλιππίνες, εν τω μεταξύ, υποσχέθηκε επιδοτήσεις για τους φορείς εκμετάλλευσης δημόσιων συγκοινωνιών.

Οι Φιλιππίνες έχουν αρκετά αποθέματα αργού πετρελαίου, είτε αποθηκευμένα είτε καθ’ οδόν, για να διαρκέσουν μέχρι τον Απρίλιο, δήλωσε η υπουργός Ενέργειας Σάρον Γκάριν. Η κυβέρνηση, καθώς και ιδιωτικές εταιρείες, βρίσκονται σε συνομιλίες για την προμήθεια πετρελαίου από την Αμερική, την Αυστραλία και την Αφρική. «Είναι απλώς θέμα πόσο είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε γι’ αυτό», είπε.