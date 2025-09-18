Διεθνή

Πτώση εξαγωγών για τα ελβετικά ρολόγια λόγω των δασμών Τραμπ

Οι εξαγωγές ελβετικών ρολογιών μειώθηκαν κατά περίπου 17% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, ανέφερε σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη η Ομοσπονδία της Ελβετικής Βιομηχανίας Ρολογιών
Clockwork orange gold
iStock

Mειώθηκαν oι εξαγωγές ελβετικών ρολογιών τον Αύγουστο, καθώς η κινεζική ζήτηση παρέμεινε χαμηλή και τέθηκαν σε ισχύ αυστηροί δασμοί των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με πηγές του Bloomberg, οι εξαγωγές ελβετικών ρολογιών μειώθηκαν κατά περίπου 17% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, ανέφερε σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη η Ομοσπονδία της Ελβετικής Βιομηχανίας Ρολογιών. Όλες οι κύριες αγορές κατέγραψαν διψήφιες μειώσεις, με την Κίνα να σημειώνει πτώση 36% και τις ΗΠΑ -τη μεγαλύτερη αγορά της βιομηχανίας ρολογιών- να σημειώνουν πτώση 24%.

Σε κάποιο βαθμό, η πτώση αντανακλούσε μια αναμενόμενη επανεξισορρόπηση μετά το υψηλό επίπεδο εξαγωγών που παρατηρήθηκε τον Απρίλιο και τον Ιούλιο, πριν από τους αναμενόμενους δασμούς, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ωστόσο, «η ευρεία ύφεση υπογραμμίζει τις τρομερές αντιξοότητες που συνεχίζει να αντιμετωπίζει η ελβετική βιομηχανία ρολογιών. Πρόσφατες αναφορές από αρκετές μάρκες ρολογιών υποδηλώνουν θύλακες ανθεκτικής ζήτησης στις ΗΠΑ και μια διστακτική σταθεροποίηση στην Κίνα. Τα σημερινά δεδομένα, ωστόσο, αναιρούν σε μεγάλο βαθμό αυτά τα σήματα», δήλωσε σε σημείωμά του ο αναλυτής της Vontobel, Jean-Philippe Bertschy.

Οι δασμοί 39% που εφάρμοσαν οι ΗΠΑ στην Ελβετία -υψηλότεροι από αυτούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων ανεπτυγμένων οικονομιών- τέθηκαν σε ισχύ στις 7 Αυγούστου και έχουν κλονίσει τη βιομηχανία ωρολογοποιίας. Πολλοί παραγωγοί είχαν σπεύσει να δημιουργήσουν αποθέματα στις ΗΠΑ για να αποφύγουν τους δασμούς.

Η Swatch Group AG παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα μια ειδική έκδοση με δασμούς στην τιμή των 139 ελβετικών φράγκων (176 δολάρια) και πωλείται μόνο στην Ελβετία. Στο καντράν, οι αριθμοί τρία και εννέα είναι ανεστραμμένοι, μια υπόδειξη στον δασμό 39%. Το μοντέλο θα αποσυρθεί από τα καταστήματα μόλις συναφθεί νέα συμφωνία, σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο.

Διεθνή
