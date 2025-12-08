Συμβαίνει τώρα:
Ράπισμα Fitch στη Βουδαπέστη: Υποβαθμίζει τις προοπτικές της ουγγρικής οικονομίας

Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας συσσώρευσε έλλειμμα 4,1 τρισ. φιορινιών (12,4 δισ. δολάρια) από την αρχή του έτους, μετά από έλλειμμα 403 δισ. φιορινιών τον Νοέμβριο
Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν
Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν / REUTERS / Leonhard Foeger

Το δημοσιονομικό κενό της Ουγγαρίας συνέχισε να διευρύνεται τον Νοέμβριο, αφότου ο οίκος αξιολόγησης Fitch υποβάθμισε τις προοπτικές για τη δεύτερη χαμηλότερη επενδυτική βαθμίδα της Ουγγαρίας λόγω των προεκλογικών δαπανών του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν .

Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας συσσώρευσε έλλειμμα 4,1 τρισ. φιορινιών (12,4 δισ. δολάρια) από την αρχή του έτους, μετά από έλλειμμα 403 δισ. φιορινιών τον Νοέμβριο, ανέφερε το Υπουργείο Οικονομίας σε ανακοίνωσή του τη Δευτέρα (8.12.25), σύμφωνα με το Bloomberg.

Διευρύνεται το δημοσιονομικό κενό της Ουγγαρίας τον Νοέμβριο

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch υποβάθμισε την Παρασκευή (5.12.25) τις προοπτικές της πιστοληπτικής αξιολόγησης BBB της Ουγγαρίας σε αρνητικές από σταθερές, λέγοντας ότι έχει «επιδεινώσει σημαντικά» τις προβλέψεις του για τα δημόσια οικονομικά της Ουγγαρίας λόγω των εκλογικών δαπανών.

Ο Όρμπαν, ο οποίος υστερεί σε σχέση με την αντιπολίτευση στις δημοσκοπήσεις ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Απριλίου, έχει χαλαρώσει τους δημοσιονομικούς στόχους για να αυξήσει τις δαπάνες παρά τη στασιμότητα της οικονομίας. Τα μέτρα περιλαμβάνουν τη σταδιακή εισαγωγή πληρωμών συντάξεων τον 14ο μήνα, την επέκταση της επιλεξιμότητας για ισόβια απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για τις μητέρες, την αύξηση των μισθών και την επιδότηση στεγαστικών δανείων.

Η Fitch προβλέπει ότι το έλλειμμα της Ουγγαρίας θα διογκωθεί στο 5,6% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος το επόμενο έτος από 5% φέτος. Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας στοχεύει σε έλλειμμα 5% τόσο φέτος όσο και του χρόνου.

Το φιορίνι, το οποίο την περασμένη εβδομάδα ενισχύθηκε σε σχεδόν διετές υψηλό έναντι του ευρώ, έχει ανακτήσει μέρος των κερδών του έκτοτε. Τη Δευτέρα, υποχώρησε κατά 0,2% έναντι του ευρώ, ενώ η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης, λίγο κάτω από το 7%.

