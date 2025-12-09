Συμβαίνει τώρα:
Reuters: Η ΕΚΤ υποστηρίζει την απλοποίηση των τραπεζικών κανόνων

Τα κεντρικά γραφεία της ΕΚΤ στη Φρανκφούρτη
REUTERS / Heiko Becker / File Photo

Την απλοποίηση των κανόνων για τα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας των τραπεζών θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), μειώνοντας την πολυπλοκότητα που επιβλήθηκε μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη (11.12.25), ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, Λουίς ντε Γκίντος, θα παρουσιάσει ένα πακέτο μέτρων που στοχεύει σε λιγότερες, αντί για χαμηλότερες, απαιτήσεις για το κεφάλαιο των τραπεζών, ώστε να προστατευτούν από πιθανούς κραδασμούς.

Η προσέγγιση αυτή θεωρείται πιο συντηρητική σε σχέση με αντίστοιχες κινήσεις στη Βρετανία και τις ΗΠΑ, γεγονός που πιθανόν να απογοητεύσει τον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος περίμενε μεγαλύτερη χαλάρωση.

Οι συστάσεις, αποτέλεσμα συμβιβασμού μεταξύ διαφόρων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα συγχωνεύσουν το απόθεμα ασφαλείας συστημικού κινδύνου (SyRB) και το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας (CCyB), δύο ξεχωριστές κεφαλαιακές απαιτήσεις που ορίζονται από τις εθνικές εποπτικές αρχές, δήλωσαν οι δύο πηγές.

Οι συστάσεις της ΕΚΤ θα διαβιβαστούν στη συνέχεια στην εκτελεστική Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία μοιράζεται την εξουσία να προτείνει αλλαγές στη νομοθεσία της ΕΕ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στα οποία μετέχουν τα κράτη μέλη.

Τέτοιες αλλαγές θα χρειαστούν χρόνια και θα μπορούσαν να ανοίξουν ξανά μακροχρόνιες συζητήσεις σχετικά με το πόσο μακριά πρέπει να φτάσει η Ευρώπη στη χαλάρωση των κανονισμών που έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύσουν τους φορολογούμενους από την ανάγκη διάσωσης προβληματικών τραπεζών.

