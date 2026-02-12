Ρωσία – ΗΠΑ: Πρόταση οικονομικής συνεργασίας με επίκεντρο το δολάριο και την ενέργεια

Προτάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τη Ρωσία να υιοθετήσει ξανά το δολάριο έχει υποβάλει το Κρεμλίνο, στο πλαίσιο μιας ευρείας οικονομικής συνεργασίας με την κυβέρνηση Τραμπ.

Αναλυτικότερα, το υπόμνημα υψηλού επιπέδου, το οποίο συντάχθηκε φέτος, περιγράφει λεπτομερώς επτά σημεία όπου, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, τα οικονομικά συμφέροντα της Ρωσίας και των ΗΠΑ, όπως το δολάριο, θα μπορούσαν να συγκλίνουν μετά από μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η πρόταση βλέπει τις δύο χώρες να συνεργάζονται για να υποστηρίξουν τα ορυκτά καύσιμα έναντι πιο οικολογικών εναλλακτικών λύσεων, καθώς και κοινές επενδύσεις σε φυσικό αέριο, offshore πετρέλαιο και κρίσιμες πρώτες ύλες, καθώς και έκτακτα κέρδη για αμερικανικές εταιρείες, σύμφωνα με το Bloomberg.

Στο επίκεντρο της πρότασης βρίσκεται η επιστροφή της Ρωσίας στο σύστημα διακανονισμού σε δολάριο, μια κίνηση που θα σήμαινε μια εκπληκτική αντιστροφή της πολιτικής του Κρεμλίνου και, ενδεχομένως, μια δραματική ανατροπή για τον παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό τομέα.

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη προτείνει τη σταδιακή άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας στο πλαίσιο οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας, ένα απαραίτητο πρώτο βήμα για να αρχίσει ξανά η χώρα να πραγματοποιεί συναλλαγές σε δολάρια. Αλλά αυτό που υιοθετεί το υπόμνημα του Κρεμλίνου θα πήγαινε πολύ πιο πέρα.

Μέχρι σήμερα, η εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων στο δολάριο, αντί της αποκατάστασης των δεσμών με το υπό την ηγεσία των ΗΠΑ σύστημα, αποτελούσε βασικό στόχο για τη Ρωσία, καθώς ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν επιδίωκε να εμβαθύνει τη σχέση του με την Κίνα. Για τον λόγο αυτό, δυτικοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι που γνωρίζουν το περιεχόμενο του εγγράφου δήλωσαν ότι πιστεύουν πως είναι εξαιρετικά απίθανο ο Πούτιν να επιδιώξει τελικά μια συμφωνία που αντίκειται στα συμφέροντα του Πεκίνου.

Πολύ πριν από την ολοκληρωτική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, ο Πούτιν εργαζόταν για να μειώσει την εξάρτηση της Ρωσίας από το αμερικανικό νόμισμα, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας αντίπαλων οικονομικών δυνάμεων να αμφισβητήσουν την οικονομική ηγεμονία των ΗΠΑ.

Η λογική αυτών των προσπαθειών κατέστη σαφής όταν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους χρησιμοποίησαν τον έλεγχό τους στις συναλλαγές σε δολάρια για να επιβάλουν κυρώσεις σε τομείς της ρωσικής οικονομίας μετά την έναρξη του πολέμου. Έκτοτε, η Μόσχα προσπάθησε να αναπτύξει το εμπόριο σε εναλλακτικά νομίσματα και συστήματα, ιδίως με την Κίνα και αρκετές άλλες χώρες όπως η Ινδία.

Έτσι, από μια άποψη, η επιστροφή στον διακανονισμό με βάση το δολάριο θα σήμαινε εκ νέου υποταγή στην οικονομική κυριαρχία της Ουάσιγκτον και αντιστροφή των προσπαθειών να καταστεί η ρωσική οικονομία λιγότερο ευάλωτη στις πιέσεις των ΗΠΑ. Ταυτόχρονα, θα έδινε στην κυβέρνηση Τραμπ μια σημαντική νίκη στον προφανή στόχο της να αποδυναμώσει τη σχέση μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου.

Άλλες λεπτομέρειες του σχεδίου φαίνεται επίσης να έχουν σχεδιαστεί για να αξιοποιήσουν τις φιλοδοξίες που έχει θέσει ο Τραμπ σε άλλους τομείς. Η ιδέα ότι οι αμερικανικές εταιρείες θα πρέπει να αποζημιωθούν για τις προηγούμενες ζημίες στη Ρωσία απηχεί μια αξίωση του προέδρου των ΗΠΑ από τη Βενεζουέλα, ενώ η αντίσταση κατά των τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα που προτιμούν η Ευρώπη και η Κίνα είναι πιθανό να προσελκύσει έναν πρόεδρο γνωστό για τις επιθέσεις του κατά των ανεμογεννητριών.

Δυτικοί αξιωματούχοι που είναι γνώστες του υπομνήματος δήλωσαν ότι ορισμένες από τις προτάσεις φαίνεται να έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να εμβαθύνουν τoν διχασμό μεταξύ των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας.

Σημείωσαν επίσης ότι είναι απίθανο το Κρεμλίνο να θέλει να απομακρυνθεί από την Κίνα, επειδή το Πεκίνο έχει γίνει ένας κρίσιμος προμηθευτής εξαρτημάτων και πρώτων υλών για τη ρωσική πολεμική μηχανή, από τότε που οι δυτικές κυρώσεις απέκλειαν άλλες πηγές.

Το υπόμνημα, ωστόσο, υποστηρίζει ότι η επιστροφή στο σύστημα του δολαρίου θα επέτρεπε στη Ρωσία να επεκτείνει την αγορά συναλλάγματος και να μειώσει την αστάθεια στο ισοζύγιο πληρωμών της. Για τις ΗΠΑ, αναφέρει το έγγραφο, μια τέτοια κίνηση θα ενίσχυε περαιτέρω τη θέση του δολαρίου ως το παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα και θα μπορούσε να μειώσει τις παγκόσμιες εμπορικές ανισορροπίες εξισορροπώντας το ενεργειακό κόστος μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ.