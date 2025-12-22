Ρωσία: Οι εξαγωγές LNG προς την Κίνα ξεπερνούν την Αυστραλία

Σε επίπεδα ρεκόρ εκτοξεύτηκαν οι εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) της Ρωσίας προς την Κίνα τον Νοέμβριο, καθώς οι αγοραστές απέφυγαν τον κίνδυνο των δυτικών κυρώσεων για να έχουν πρόσβαση σε φθηνότερο καύσιμο.

Σύμφωνα με στοιχεία των τελωνείων που δημοσιεύθηκαν το σαββατοκύριακο, οι παραδόσεις LNG από τη Ρωσία προς την Κίνα υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας τον περασμένο μήνα τους 1,6 εκατομμύρια μετρικούς τόνους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αύξηση αυτή ανέδειξε τη Ρωσία ως τον μεγαλύτερο προμηθευτή της Κίνας μετά το Κατάρ, ξεπερνώντας την Αυστραλία. Οι παραδόσεις στη Ρωσία διπλασιάστηκαν, ενώ αυτές της Αυστραλίας μειώθηκαν κατά το ένα τρίτο σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η Ρωσία ξεπέρασε την Αυστραλία ως ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας LNG στην Κίνα

Οι παραδόσεις στη Ρωσία διπλασιάστηκαν, ενώ αυτές της Αυστραλίας μειώθηκαν κατά το ένα τρίτο σε σχέση με πέρυσι. Η Ρωσία έχει στραφεί στην Κίνα, τη μεγαλύτερη αγορά φυσικού αερίου της Ασίας, προκειμένου να αντισταθμίσει τη μείωση των εξαγωγών προς την Ευρώπη, που για δεκαετίες ήταν ο κύριος αγοραστής της, μέχρι την εισβολή στην Ουκρανία. Για να αυξήσει την ελκυστικότητα του LNG της, η Ρωσία μείωσε τις τιμές, καθιστώντας το φθηνότερο ανάμεσα στους 12 προμηθευτές προς την Κίνα και περίπου 10% χαμηλότερο από τον μέσο όρο των 9,85 δολαρίων ανά εκατομμύριο βρετανικών θερμικών μονάδων τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα τελωνειακά στοιχεία.

Συνολικά, οι εισαγωγές LNG της Κίνας παρουσίασαν ετήσια αύξηση για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από έναν χρόνο, σημειώνοντας ανάκαμψη μετά από την περίοδο αδύναμης ζήτησης που είχε περιορίσει τις ανάγκες της χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Κίνα ξεκίνησε τον Αύγουστο να εισάγει φορτία από το εργοστάσιο Arctic LNG 2 της Ρωσίας, το οποίο έχει υποστεί κυρώσεις, μέσω του απομακρυσμένου τερματικού σταθμού Beihai. Παρ’ όλα αυτά, η ρωσική εγκατάσταση αναγκάστηκε να μειώσει την παραγωγή της, καθώς οι χειμερινοί πάγοι περιπλέκουν τις εξαγωγές.

Η Κίνα δεν έχει εισάγει αμερικανικό LNG από τον Φεβρουάριο, εν μέρει λόγω εμπορικών συγκρούσεων και χαμηλής ζήτησης. Μεγάλες εγχώριες εταιρείες διαφοροποιούν επίσης ολοένα και περισσότερο τις πηγές τους, ενώ προσπαθούν να πουλήσουν συμβατικούς όγκους στις παγκόσμιες αγορές, κάτι που είναι ευκολότερο για αμερικανικά συμβόλαια που συνήθως δεν έχουν ρήτρες προορισμού.