Ρωσία: «Βουτιά» στα έσοδα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Iσχυρή πτώση καταγράφουν τα έσοδα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού της Ρωσίας από πετρέλαιο και φυσικό αέριο το 2025, με τη συνολική εισροή να μειώνεται κατά 24% σε ετήσια βάση, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2020.

Σύμφωνα με στοιχεία του ρωσικού υπουργείου Οικονομικών, τα έσοδα από τον ενεργειακό τομέα διαμορφώθηκαν σε 8,48 τρισ. ρούβλια (περίπου 108 δισ. δολάρια), έναντι 11,13 τρισ. ρούβλιων το 2024. Η υποχώρηση αυτή πλήττει τον βασικό πυλώνα των κρατικών εισπράξεων, καθώς το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο εξακολουθούν να αντιστοιχούν σε περίπου το 25% των συνολικών εσόδων του ρωσικού προϋπολογισμού, αυξάνοντας τις δημοσιονομικές πιέσεις για το Κρεμλίνο, σύμφωνα με το Reuters.

Μεγάλη υποχώρηση δείχνουν τα μηνιαία στοιχεία

Σε μηνιαία βάση, η πτώση των εσόδων ήταν ακόμη πιο έντονη με τον Δεκέμβριο του 2025 οι εισπράξεις από πετρέλαιο και φυσικό αέριο να διαμορφώνονται στα 447,8 δισ. ρούβλια, σημαντικά μειωμένες από τα 790,2 δισ. ρούβλια τον Δεκέμβριο του 2024. Ακόμη και συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2025, όταν τα αντίστοιχα έσοδα ήταν 530,9 δισ. ρούβλια, καταγράφεται σαφής υποχώρηση.

Η τελευταία φορά που τα έσοδα από υδρογονάνθρακες βρέθηκαν σε παρόμοια χαμηλά επίπεδα ήταν το 2020, εν μέσω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που προκάλεσε η πανδημία COVID-19 και την κατάρρευση των τιμών του πετρελαίου.

Τι σημαίνει για την οικονομία της Ρωσίας

Η συρρίκνωση των ενεργειακών εσόδων συνιστά σοβαρή δοκιμασία για τη ρωσική οικονομία, η οποία παραμένει έντονα εξαρτημένη από τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η απώλεια δισεκατομμυρίων δολαρίων περιορίζει τα δημοσιονομικά περιθώρια, την ώρα που το Κρεμλίνο καλείται να χρηματοδοτήσει υψηλές στρατιωτικές και κοινωνικές δαπάνες.

Παρότι ο ενεργειακός τομέας εξακολουθεί να αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των κρατικών εσόδων, η πτωτική τάση αναδεικνύει τις δομικές αδυναμίες της ρωσικής οικονομίας. Σε ένα περιβάλλον κυρώσεων, ασταθών διεθνών αγορών και πιεσμένων τιμών ενέργειας, το μήνυμα είναι σαφές:

όσο μειώνεται το ενεργειακό «μαξιλάρι», τόσο στενεύουν τα περιθώρια ελιγμών για τη Μόσχα.