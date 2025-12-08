Ρωσικό εργοστάσιο LNG στη Βαλτική στέλνει αέριο που υπόκειται σε κυρώσεις στην Κίνα

Μια ρωσική εγκατάσταση εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) παρέδωσε την πρώτη της αποστολή στην Κίνα από τότε που οι ΗΠΑ της επιβλήθηκαν κυρώσεις τον Ιανουάριο, το τελευταίο σημάδι αυξημένης ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ Πεκίνου και Μόσχας.

Το πλοίο Valera, το οποίο φόρτωσε ένα φορτίο από τις εγκαταστάσεις Portovaya της Gazprom PJSC στη Βαλτική Θάλασσα τον Οκτώβριο, έφτασε στον τερματικό σταθμό εισαγωγών Beihai στη νότια Κίνα τη Δευτέρα (8.12.25), σύμφωνα με στοιχεία πλοίων που συγκέντρωσε το Bloomberg. Τόσο το Valera όσο και το Portovaya δέχτηκαν κυρώσεις από την κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν για να ματαιώσουν τα σχέδια της Ρωσίας να ενισχύσει τις εξαγωγές LNG.

Η Κίνα, η οποία δεν αναγνωρίζει τις μονομερείς κυρώσεις, αγοράζει όλο και περισσότερο ρωσικό φυσικό αέριο που βρίσκεται στη μαύρη λίστα τους τελευταίους μήνες, εντείνοντας τους ενεργειακούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών. Το Πεκίνο αγνόησε επίσης μια ευρύτερη πίεση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει τις πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου, η οποία πιθανότατα θα αποτελέσει βασικό μέρος των εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Νέου Δελχί αυτή την εβδομάδα.

Η Ρωσία διαθέτει δύο σχετικά μικρές εγκαταστάσεις εξαγωγής LNG στη Βαλτική Θάλασσα, με το εργοστάσιο του Vysotsk, με επικεφαλής την Novatek PJSC, να βρίσκεται επίσης στη μαύρη λίστα των ΗΠΑ. Ένα άλλο ρωσικό εργοστάσιο που έχει υποστεί κυρώσεις, η εγκατάσταση Arctic LNG 2 στη Σιβηρία, άρχισε να παραδίδει καύσιμα στο Beihai στα τέλη Αυγούστου.

Οι συνολικές αποστολές ρωσικού LNG στην Κίνα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών από μη εγκεκριμένες μονάδες, αυξήθηκαν κατά περίπου 14% από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο σε σχέση με την ίδια περίοδο ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με στοιχεία πλοίων. Εάν εκφορτωθεί, το Valera θα είναι το 19ο φορτίο LNG στην Κίνα από ρωσικό εργοστάσιο που βρίσκεται στη μαύρη λίστα από τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία.