SAFE: Γιατί είναι πιθανή η επέκταση του ευρωπαϊκού αμυντικού ταμείου πέρα από τα 150 δις. ευρώ μέσω ευρω – ομολόγων

Παράθυρο για επέκταση του ευρωπαϊκού ταμείου άμυνας πέρα από τα 150 δις. ευρώ (SAFE) αφήνουν πηγές του newsit.gr από τις Βρυξέλλες με γνώση των διαπραγματεύσεων στο εσωτερικό της Κομισιόν.

Υπενθυμίζεται πως χθες η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε πως καλύφτηκε ο στόχος για παροχή δανείων προς τις χώρες – μέλη της ΕΕ μέσω του SAFE για την προμήθεια νέων συστημάτων άμυνας από αυτές.

Ως προς την πηγή χρηματοδότησης του SAFE, η Κομισιόν έχει επισήμως δηλώσει πως θα αξιοποιήσει την καθιερωμένη παρουσία της στις χρηματοπιστωτικές αγορές και την ενοποιημένη προσέγγιση χρηματοδότησης για την άντληση κεφαλαίων για το SAFE, με το κόστος χρηματοδότησης που βαρύνει την Επιτροπή να μετακυλίεται στους δικαιούχους των δανείων SAFE.

Χάρη στην ισχυρή υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση της ΕΕ και την ισχυρή ρευστότητα της αγοράς των ομολόγων της ΕΕ, τα κράτη μέλη της ΕΕ θα έχουν επομένως πρόσβαση σε δάνεια μακροπρόθεσμης διάρκειας με ευνοϊκά επιτόκια, διευκολύνοντας την αύξηση των επενδύσεων σε βασικούς τομείς της άμυνας, έχει επισημάνει η Κομισιόν.

Τα συγκεκριμένα επιτόκια θα εξαρτηθούν από τα επιτόκια που θα επιτύχει η Επιτροπή στις χρηματοπιστωτικές αγορές στο μέλλον, επομένως αυτά δεν είναι ακόμη γνωστά, ενώ απώτερος στόχος του μέσου SAFE είναι να δώσει κίνητρα για τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και να παράσχει στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μια οικονομικά αποδοτική πηγή χρηματοδότησης για κοινά έργα προμηθειών στον τομέα της άμυνας.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο επέκτασης του SAFE πέρα από τα 150 δις. ευρώ, οι ίδιες πηγές του newsit.gr στις Βρυξέλλες, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να συζητηθεί στην άτυπη σύνοδο των υπουργών Αμύνης στην Κοπεγχάγη, η οποία λήγει σήμερα (30.8.25).

Και αυτό ιδιαίτερα λόγω της έξαρσης στο ουκρανικό μέτωπο (βλέπε ρωσική επίθεση στο Κίεβο που έπληξε και τα γραφεία της Κομισιόν).

Αν και όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές είναι πάρα πολύ δύσκολο σε αυτή τη φάση να εξασφαλιστούν περαιτέρω πόροι για προγράμματα όπως το ReΑrm, η χρηματοδότηση από τις αγορές είναι γρήγορη, άμεση και μετά τις τελευταίες εξελίξεις εκτιμάται πως περισσότερες χώρες είναι πολύ πιθανόν θελήσουν να προχωρήσουν σε πιο ενισχυμένες επενδύσεις στην άμυνα.