SAFE: Καλύφθηκε ο στόχος για δάνεια 150 δισ. ευρώ για την άμυνα, λέει η φον ντερ Λάιεν

19 κράτη μέλη έχουν πλέον ζητήσει υποστήριξη από το SAFE, αναφέρει η πρόεδρος της Κομισιόν
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν / REUTERS / Florence Lo

Καλύφθηκε ο στόχος για δάνεια 150 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα (29.8.2025) η πρόεδρος την Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σήμερα (29.8.2025).

H Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με ανάρτησή της στο Χ ανέφερε ότι συνολικά 19 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, έχουν υποβάλει αίτηση για υποστήριξη μέσω του χρηματοδοτικού ταμείου, για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας τους, στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας επανεξοπλισμού της Ευρώπης.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι έχουμε φτάσει στην πλήρη συνδρομή στο SAFE. Το σύνολο των 150 δισ. ευρώ. Πρόκειται για μια ευρωπαϊκή επιτυχία», τόνισε χαρακτηριστικά η επικεφαλής της Κομισιόν.

 

Πιο αναλυτικά η ανάρτηση της φον ντερ Λάιεν: «Αυτή είναι η λογική του Σχεδίου για την Αμυντική Βιομηχανία ύψους 800 δισ. ευρώ που έχουμε ξεκινήσει από κοινού, και μέρος αυτού του σχεδίου είναι το κοινό μέσο προμηθειών SAFE, ύψους 150 δισ. ευρώ. Με το SAFE, παρέχουμε τις δυνατότητες που χρειάζεται περισσότερο η Ευρώπη. Όπως είπα, πρόκειται για κοινή προμήθεια. Αυτό σημαίνει αεροπορική και πυραυλική άμυνα, κυβερνοάμυνα και, φυσικά, drones. Είμαι πολύ χαρούμενη που 19 κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Λετονίας, έχουν πλέον ζητήσει υποστήριξη από το SAFE. Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι έχουμε επιτύχει την πλήρη κάλυψη του συνόλου των 150 δισ. ευρώ. Πολλά κράτη μέλη έχουν δηλώσει ότι θα το χρησιμοποιήσουν επίσης για να υποστηρίξουν την ουκρανική αμυντική βιομηχανία. Πρόκειται, λοιπόν, για μια πραγματική ευρωπαϊκή επιτυχία».

Το εθνικό νόμισμα της Ινδίας υποχωρεί σε επίπεδα ρεκόρ λόγω ανησυχιών για τον αντίκτυπο των δασμών των ΗΠΑ
Το ινδικό νόμισμα βρίσκεται υπό πίεση καθώς οι νέοι δασμοί των ΗΠΑ τέθηκαν σε ισχύ αυτή την εβδομάδα, στοχεύοντας σε βιομηχανίες έντασης εξαγωγών, όπως τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα υποδήματα και τα κοσμήματα
Ινδία, Δεδομένα Χρηματιστηρίου
