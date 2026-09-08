Δασμοί αντιποίνων του Καναδά σε προϊόντα των ΗΠΑ, σε ισχύ από σήμερα

Σε ισχύ είναι από σήμερα (8.9.2026) οι δασμοί του Καναδά σε αμερικανικά προϊόντα σε αντίποινα των δασμών που είχε επιβάλει νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικότερα, επιπρόσθετοι τελωνειακοί δασμοί από τον Καναδά σε σειρά αμερικανικών προϊόντων τέθηκαν σε εφαρμογή μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (7.9.2026) προς Τρίτη, σε αντίποινα για αυτούς που επιβλήθηκαν από την Ουάσιγκτον στα τέλη Αυγούστου.

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Οι τελωνειακοί δασμοί, 15%, 20% και 50% αφορούν προϊόντα των ΗΠΑ αξίας περίπου 20 δισ. δολαρίων (ή 27,6 δισ. καναδικών δολ.) που εισάγονται στην καναδική αγορά, από τον χάλυβα ως τα γαλακτοκομικά είδη, τα ηλεκτρικά είδη και τον χαρτοπολτό.

Η εμπορική σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών κλιμακώνεται μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων.

Επίσης ο Καναδάς ανακοίνωσε πακέτο στήριξης 7,5 δισ. καναδικών δολ. για επιχειρήσεις και εργαζομένους που πλήττονται από τη νέα εμπορική σύγκρουση με τις ΗΠΑ που έχει την αφετηρία της στην 22α Απριλίου, όταν τέθηκαν σε ισχύ αμερικανικοί δασμοί σε καναδικά προϊόντα.